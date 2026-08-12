В городах будущего приоритетом является человек, а не автомобиль

Вся территория Riga Waterfront будет ориентирована на создание доступной для общества среды. Практически вся территория не будет огорожена, и около 90% частной территории будет открыто для общественного пользования. Предусмотрены значительные инвестиции в общественное открытое пространство - озеленение, объекты городской среды, деревья, освещение и ландшафтную архитектуру. Разработчики особо подчеркивают, что очень тщательно оценивается, какие деревья будут высажены, каким будет освещение и как в целом будет выглядеть пространство улиц. Зеленое мышление и устойчивое развитие называются одними из основных принципов проекта. Главная цель - сделать так, чтобы люди чувствовали себя комфортно в городской среде и хотели проводить время на улице.