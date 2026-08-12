В городах будущего приоритетом является человек, а не автомобиль
Велосипедисты и пешеходы становятся новым приоритетом Риги, считают представители самоуправления и городские планировщики, а также частные инвесторы. Это называют микромобильностью, и один из таких проектов реализуется в рамках Riga Waterfront на Андреейсале.
Философия развития Riga Waterfront основана на принципе, что приоритет отдается человеку. Автомобили сохранятся, однако не будут считаться основным способом передвижения. Планирование всей территории построено таким образом, чтобы в первую очередь было удобно и безопасно пешеходам.
Одно из важнейших решений заключается в том, что улицы и пешеходные зоны будут находиться на одном уровне, без традиционных высоких бордюров. Различия между транспортным и пешеходным пространством будут обозначаться с помощью мощения, цветов, тактильных элементов, деревьев, кустарников и других зеленых насаждений. Это позволит людям свободно передвигаться, сохраняя при этом безопасность. Первые этажи зданий также будут находиться на одном уровне с общественным пространством, создавая естественную и непрерывную городскую среду.
Роль автомобилей будет ограничена
Проект предусматривает, что автомобили нельзя будет парковать в общественном открытом пространстве территории. Парковочные места будут расположены на подземных этажах зданий, а для посетителей предусмотрены мобильные многоэтажные парковки. На первом этапе развития планируется создать одну большую парковку со стороны улицы Экспорта, чтобы люди могли оставить автомобили и дальше передвигаться пешком.
На территории будет только один основной маршрут движения автомобилей, обеспечивающий доступ к жилым зданиям, а максимальная скорость движения составит 30 км/ч. Таким образом, приоритет сохранят пешеходы и велосипедисты.
Разработчики провели транспортное моделирование и анализ влияния инфраструктуры. Согласно расчетам, в среднем на одну квартиру будет приходиться 0,5 автомобиля, что соответствует нормативным требованиям и задуманной концепции городской среды.
В центре - велосипедная инфраструктура
Особый акцент в проекте сделан на микромобильности, особенно на велосипедном движении. Через всю территорию будут проходить велодорожки, благодаря чему на велосипеде можно будет добраться в любую точку проекта. В каждом здании будут предусмотрены велопарковки, а в общественном открытом пространстве появится множество безопасных мест для хранения велосипедов. Такой подход соответствует общему направлению развития Риги, поскольку город стремится сократить количество автомобилей и перейти к более экологичным видам мобильности.
В проекте работают транспортные консультанты, которые тесно сотрудничают с Рижской думой и адаптируют свои решения к долгосрочным планам города в сфере мобильности, основным направлением которых является сокращение использования автомобилей. Проект - это не только инфраструктура, но и образ жизни. Люди все больше думают о здоровье и хотят чаще передвигаться пешком или на велосипеде, а не на автомобиле.
Зеленая городская среда
Вся территория Riga Waterfront будет ориентирована на создание доступной для общества среды. Практически вся территория не будет огорожена, и около 90% частной территории будет открыто для общественного пользования. Предусмотрены значительные инвестиции в общественное открытое пространство - озеленение, объекты городской среды, деревья, освещение и ландшафтную архитектуру. Разработчики особо подчеркивают, что очень тщательно оценивается, какие деревья будут высажены, каким будет освещение и как в целом будет выглядеть пространство улиц. Зеленое мышление и устойчивое развитие называются одними из основных принципов проекта. Главная цель - сделать так, чтобы люди чувствовали себя комфортно в городской среде и хотели проводить время на улице.
Рига постепенно становится более дружелюбной к велосипедистам. В городе строятся новые велодорожки, люди становятся более понимающими по отношению к велосипедистам, а инфраструктура, позволяющая безопасно передвигаться на велосипеде, развивается. Признается, что из-за исторического центра и статуса UNESCO изменения даются непросто, однако город постепенно развивается - например, за счет строительства набережных и соединительных маршрутов вдоль Даугавы.
Продолжение центра Риги
Проект Riga Waterfront охватит около 50 гектаров, в нем будет примерно пятикилометровая набережная и планируется около 8000 квартир. Развитие будет проходить в несколько этапов. В течение первого пятилетнего этапа планируется построить набережную и основную инфраструктуру, чтобы территория уже могла функционировать как полноценная часть города.
Проект не планируется как изолированный район. Он интегрируется в окружающую городскую среду, в частности связывая его с Виестурдарзсом и историческим центром. Разработчики подчеркивают, что соблюдаются все условия охранной зоны UNESCO, а архитектура создается как естественное продолжение центра Риги, а не как совершенно новая, оторванная от города среда.
В рамках проекта также планируется создать несколько архитектурных акцентов, которые в будущем могут стать символами Риги. В качестве примера упоминается смотровая башня, которую предполагается построить на следующих этапах развития. Разработчики хотят создать объект, который, подобно Эйфелевой башне в Париже, станет узнаваемым символом города. Поэтому к проекту привлечены международные архитекторы с опытом проектирования объектов высокого качества в других странах.
Движение и оживленность города
Главный архитектор Риги Петерис Ратас говорит, что микромобильность является частью движения и оживленности города. На одном конце спектра передвижения находятся пешеходы, на другом - общественный транспорт, поезда и трамваи, а между ними располагаются различные формы микромобильности.
Особенно он выделяет велосипеды, отмечая, что Рига как равнинный город очень хорошо подходит для езды на велосипеде. К микромобильности он также относит самокаты. Все вместе они создают оживленность города, и важно, чтобы люди могли свободно передвигаться по городу, а между различными видами транспорта существовал баланс.
Петерис Ратас отмечает, что в микромобильности основное значение имеют велосипеды и самокаты, и самоуправление стремится улучшить условия для их использования. Говоря о развитии города в целом, он объясняет, что цель самоуправления - улучшать инфраструктуру таким образом, чтобы уменьшить количество конфликтов между автомобилями, велосипедистами и пешеходами. Главное - создать безопасную среду, в которой эти участники движения не конфликтуют друг с другом. В городе необходимо создавать комфортную среду, в первую очередь думая о пешеходах, поскольку именно люди, которые ходят по городу, создают его жизнь и атмосферу.
Судя по увиденному макету и презентациям, Петерис Ратас положительно оценивает Riga Waterfront за то, что в проекте предусмотрен приоритет пешеходов и велосипедистов. По его мнению, это хороший пример того, как подобный подход можно было бы использовать и в других районах Риги.
Член правления общества Pilsēta cilvēkiem Никита Цунскис отмечает, что в Риге сейчас все активнее развиваются мобильные пункты, в которых люди могут удобно комбинировать различные способы передвижения. Например, человек может доехать на велосипеде до какой-либо станции или мобильного пункта, а затем пересесть на другой вид транспорта.
По его мнению, Riga Waterfront хорошо вписывается в этот контекст: если проект будет реализован, он может стать одним из крупнейших проектов по внедрению инфраструктуры микромобильности в Риге. Он подчеркивает, что проекту важно успешно интегрироваться в общую городскую систему, чтобы он не превратился в отдельную, изолированную территорию или анклав. Говоря о развитии микромобильности в Риге в целом, Никита Цунскис подчеркивает, что важнейший вопрос заключается в том, как различные проекты будут соединены между собой. Недостаточно создать отдельные велодорожки или участки инфраструктуры - они должны образовывать единую сеть, которая позволит людям удобно передвигаться по всему городу.