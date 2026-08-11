"Почему нельзя было предупредить вчера?" Внезапное перекрытие центра Риги обернулось утренними пробками
Утро вторника, 11 августа, для многих рижан началось с неприятного сюрприза. Один из важнейших маршрутов через центр города - набережную 11 Ноября - закрыли для движения уже с 6:00. Однако официальная информация Рижского самоуправления о масштабных ограничениях была опубликована только сегодня, когда часть горожан уже отправилась на работу.
Причина перекрытия - подготовка к празднованию 825-летия Риги. Главные мероприятия состоятся только в конце недели, однако монтаж и подготовительные работы на набережной начались заранее.
С 6:00 11 августа и до 24:00 16 августа полностью закрыто движение по набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас. Также нельзя проехать по прилегающей параллельной улице со стороны Старой Риги - от Полю гате до улицы Яуниела. Из-за этого на Каменном и Вантовом мосту, а также прилегающих улицах образовались огромные пробки.
Кроме того, с 11 по 16 августа запрещены остановка и стоянка автомобилей по обеим сторонам набережной от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на ряде прилегающих участков.
Перекрыли утром - предупредили тоже утром
Особое недовольство у рижан вызвал не столько сам факт перекрытия - крупные городские праздники традиционно требуют ограничений движения, - сколько момент, когда информация стала доступна широкой публике.
Официальное сообщение о масштабных изменениях движения Рижское самоуправление опубликовало 11 августа. При этом набережная была закрыта уже с 6:00 этого же дня.
В результате для многих людей изменения стали неожиданностью непосредственно по дороге на работу. Закрытие набережной перераспределило автомобильный поток на соседние улицы и другие маршруты через центр.
В соцсетях рижане обсуждают прежде всего именно отсутствие заблаговременного предупреждения. Люди задаются вопросом, почему о перекрытии одной из важнейших транспортных артерий центра нельзя было сообщить хотя бы за несколько дней, чтобы все могли заранее выбрать другой маршрут или отправиться на работу раньше.
До праздника еще несколько дней
Особенно неожиданным раннее перекрытие могло показаться потому, что основные мероприятия в честь дня рождения Риги состоятся 15 и 16 августа.
15 августа центральным событием станет праздник "Открой Ригу! Код 825!" на набережной 11 Ноября. Также мероприятия пройдут на Домской площади, в Верманском саду, парке Узварас и других местах столицы.Подготовка инфраструктуры начинается значительно раньше самого праздника, поэтому набережную закрыли уже во вторник.
Ограничения на этом не закончатся. 15 августа с 12:00 до 4:00 16 августа движение транспорта будет закрыто уже на территории Старой Риги. На отдельных улицах введут дополнительные запреты на остановку и стоянку.
Есть и хорошая новость для тех, кто решит на время отказаться от автомобиля: 15 и 16 августа общественный транспорт Риги будет бесплатным. В эти же дни бесплатно можно будет пользоваться платными парковками Рижского самоуправления - разумеется, там, где парковка не запрещена из-за праздничных мероприятий.