"Почему нельзя было предупредить вчера?" Внезапное перекрытие центра Риги обернулось утренними пробками

В соцсетях рижане обсуждают прежде всего именно отсутствие заблаговременного предупреждения. Люди задаются вопросом, почему о перекрытии одной из важнейших транспортных артерий центра нельзя было сообщить хотя бы за несколько дней, чтобы все могли заранее выбрать другой маршрут или отправиться на работу раньше.