Умерла звезда фильма "31 июня": актрису и балерину нашли в квартире

О смерти Натальи Трубниковой стало известно утром 11 августа. По данным СМИ, 71-летняя артистка скончалась в своей квартире в Тверском районе Москвы. Накануне утром она общалась с соседкой, однако вечером перестала выходить на связь. Женщина решила проверить, все ли в порядке, и обнаружила Трубникову без признаков жизни.