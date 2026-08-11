Умерла звезда фильма "31 июня": актрису и балерину нашли в квартире
Наталья Трубникова, запомнившаяся зрителям по роли принцессы Мелисенты в фильме "31 июня", умерла в Москве на 72-м году жизни. Тело актрисы и балерины обнаружила соседка, когда артистка перестала отвечать на звонки.
О смерти Натальи Трубниковой стало известно утром 11 августа. По данным СМИ, 71-летняя артистка скончалась в своей квартире в Тверском районе Москвы. Накануне утром она общалась с соседкой, однако вечером перестала выходить на связь. Женщина решила проверить, все ли в порядке, и обнаружила Трубникову без признаков жизни.
Известно, что в последние годы актриса страдала болезнью Паркинсона. Причина смерти официально пока не сообщалась.
Широкую известность Трубниковой принесла музыкальная сказка "31 июня", где она сыграла принцессу Мелисенту. Несмотря на яркую внешность и заметный актерский талант, большой фильмографии у артистки не сложилось. Она также появилась в картинах "Формула любви", "12 стульев", "Тайна Снежной королевы", "Фантазер", "Смерть на взлете", "Клоун" и "Шляпа".
Трубникова окончила балетмейстерский факультет ГИТИСа и выступала на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Сама она позднее называла себя "актрисой кинопроб".
По словам Трубниковой, ее карьере в кино помешал негласный запрет на участие артистов балета в главных ролях. Как она рассказывала в интервью, руководство опасалось, что балетные артисты могут покинуть СССР, из-за чего дорогостоящие фильмы окажутся под угрозой.