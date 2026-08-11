В центре Риги на несколько дней перекроют улицы из-за Red Bull Showrun - где нельзя будет проехать и припарковаться
В связи с проведением в Риге мероприятия автошоу Red Bull Showrun с 11 по 16 августа в районе улицы Экспорта и прилегающих улиц будут введены ограничения движения. Для обеспечения проведения мероприятия и безопасности посетителей на отдельных участках запретят остановку и стоянку транспорта, а в определенное время движение автомобилей будет полностью перекрыто.
Запрет на остановку и стоянку транспорта
С 11 августа до 24:00 16 августа транспортным средствам будет запрещено останавливаться и стоять на прилегающей к улице Экспорта параллельной дороге на участке от моста улицы Экспорта через канал до здания на площади Республики, 3.
Оставленные в запрещенных местах автомобили в этот период будут эвакуировать на другие разрешенные для стоянки места.
Перекрытие движения транспорта
С 11 августа до 24:00 16 августа движение транспорта, за исключением автомобилей со специальными пропусками и оперативного транспорта, будет закрыто на прилегающей к улице Экспорта параллельной дороге на участке от моста улицы Экспорта через канал до улицы Берты Пипини.
С 12:00 14 августа до 24:00 15 августа движение также будет закрыто:
- на улице Берты Пипини - на участке от улицы Экспорта до прилегающей к улице Экспорта параллельной дороги;
- на прилегающей к улице Экспорта параллельной дороге - на участке от улицы Микеля до улицы Берты Пипини.
15 августа с 00:00 до 24:00 движение транспорта будет закрыто:
- на улице Экспорта - на участке от улицы Элизабетес до улицы Муйтас;
- на улице Муйтас - на участке от улицы Экспорта до улицы Пилс лаукума;
- на перекрестке прилегающей к улице Экспорта параллельной дороги и улицы Микеля.
Изменения в организации движения
Для обеспечения доступа к территории и организации движения во время мероприятия с 12:00 14 августа до 24:00 15 августа на улице Берты Пипини, на участке от улицы Цитаделес до прилегающей к улице Экспорта параллельной дороги, будет организовано двустороннее движение.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что на 825-летие Риги перекроют Старый город и набережную, транспорт сделают бесплатным.