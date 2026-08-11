В Рижском зоопарке родилась редкая зебра - малышку назвали Миа
В Рижском зоопарке впервые родился детеныш зебры Греви. Малышка хорошо растет, становится все увереннее в себе и постепенно знакомится с обширным вольером.
Хотя зебры уже не раз появлялись на свет в Рижском зоопарке, детеныш зебры Греви родился в Риге впервые.Отец малышки - самец Марти. Как и другие детеныши зебр, Миа практически сразу после рождения научилась вставать на ноги и следовать за матерью. Сейчас она все активнее исследует окружающий мир и все смелее выходит вместе с Гретой.
У маленькой зебры пока необычный окрас. Темные полосы при рождении были скорее коричневыми, однако по мере взросления они станут черными.
Пока Миа привыкает к просторному уличному вольеру, новым звукам и запахам других животных, увидеть ее посетители могут ежедневно с 10:00 до 13:00. В остальное время малышка вместе с мамой находится в закрытой части, где они могут спокойно отдыхать. При необходимости время показа может меняться в интересах животных.
Сейчас в семье зебр Греви Рижского зоопарка четыре животных: самец Марти, самки Грета и Инайя, а также маленькая Миа. Грета и Инайя приехали в Ригу из зоопарков Франции и Германии, а Марти 14 марта 2025 года прибыл из Кельнского зоопарка.
Летом зебры делят открытую территорию с другими обитателями саванны - антилопами канна и импалами.
Самая крупная и самая редкая зебра
Зебра Греви - самый крупный представитель диких лошадей и наиболее угрожаемый из трех существующих видов зебр. Ее легко отличить от других зебр по размеру и тонкому, плотному рисунку полос.
Причем рисунок полос у каждой зебры уникален. Исследователи используют эту особенность, чтобы узнавать конкретных животных в дикой природе по фотографиям. Для маленькой зебры полосы имеют не менее важное значение - по ним она учится отличать свою маму от других животных.
В природе зебры Греви обитают в Восточной Африке, главным образом в Кении и Эфиопии. Они живут в саваннах, полупустынях и зарослях кустарников и хорошо приспособлены к засушливому климату.
Зебры способны питаться жесткой и богатой клетчаткой травой, которую многие другие травоядные практически не используют. При этом для самок с детенышами особенно важен регулярный доступ к воде - она необходима для выработки молока и нормального развития малышей.