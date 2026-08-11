В Рижском зоопарке родилась редкая зебра - малышку назвали Миа

Хотя зебры уже не раз появлялись на свет в Рижском зоопарке, детеныш зебры Греви родился в Риге впервые.Отец малышки - самец Марти. Как и другие детеныши зебр, Миа практически сразу после рождения научилась вставать на ноги и следовать за матерью. Сейчас она все активнее исследует окружающий мир и все смелее выходит вместе с Гретой.