ФОТО: на границе Латвии впервые обнаружили туннель, который выкопали мигранты
В Латвии обнаружили подземный туннель, предположительно выкопанный нелегальными мигрантами для пересечения границы. Его нашли в районе Силене в ночь на понедельник во время совместной операции силовых структур, сообщил журналистам министр внутренних дел Янис Домбрава.
По его словам, туннель нашли после того, как сотрудники Государственной погранохраны, Национальных вооруженных сил и Государственной полиции обнаружили группу мигрантов. Силовики попытались установить, каким именно образом люди пересекли границу, и в ходе поисков обнаружили скрытый подземный ход. "Это пока первый такой туннель в Латвии", - заявил Домбрава.
Министр поручил государственному секретарю МВД выяснить возможность проведения сканирования грунта вдоль внешней сухопутной границы Латвии. Таким образом власти хотят проверить, не существует ли других подобных подземных ходов.
Домбрава также заявил, что будут оценены дополнительные профилактические меры, которые могут помочь предотвратить использование туннелей для незаконного пересечения границы.
Обнаружение подземного хода произошло в тот же день, когда в Латвии началась операция "Оборотень". В ее рамках все ответственные государственные службы проводят скоординированные мероприятия для ограничения нелегальной миграции. Ранее премьер-министр Андрис Кулбергс сообщал, что в августе власти намерены существенно усилить меры по контролю за нелегальной миграцией.