ФОТО: на границе Латвии впервые обнаружили туннель, который выкопали мигранты

По его словам, туннель нашли после того, как сотрудники Государственной погранохраны, Национальных вооруженных сил и Государственной полиции обнаружили группу мигрантов. Силовики попытались установить, каким именно образом люди пересекли границу, и в ходе поисков обнаружили скрытый подземный ход. "Это пока первый такой туннель в Латвии", - заявил Домбрава.