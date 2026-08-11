"Оборотень" вышел на охоту: военные и пограничники Латвии объединились для серьезной операции

Как отметил Мелнис, одно лишь физическое размещение солдат не обеспечит полноценную защиту границы от нелегальной иммиграции, и эту проблему нужно решать с помощью новейших технологий. Операция будет сосредоточена на применении новых технологий, чтобы своевременно идентифицировать, реагировать и отслеживать иммигрантов и их перевозчиков до того, как они доберутся до границы.