"Оборотень" вышел на охоту: военные и пограничники Латвии объединились для серьезной операции
В Латвии сегодня началась операция Vilkatis ("Оборотень"), в ходе которой все ответственные службы будут проводить синхронизированные действия по ограничению нелегальной миграции, сообщил журналистам премьер-министр Андрис Кулбергс.
В Государственной канцелярии сообщили, что операция для обеспечения безопасности восточной границы Латвии начата по инициативе Кулбергса, а также по результатам оценки ситуации, проведенной министерствами обороны и внутренних дел.
Операцию координирует Центр кризисного управления Государственной канцелярии, а в ее реализации в основном участвуют службы Министерства внутренних дел - Государственная пограничная охрана (ГПО) и Государственная полиция, а также Национальные вооруженные силы (НВС).
Министерство обороны обеспечит дальнейшее участие НВС в поддержке ГПО, увеличив численность личного состава и материально-техническое обеспечение, в том числе использование новых технологий, включая беспилотные летательные аппараты, вертолеты и самолеты.
ГПО, Госполиция, Служба военной разведки и безопасности, Служба государственной безопасности и НВС обеспечат обмен оперативной информацией о попытках незаконного пересечения границы и причастных к ним лицах, в том числе о возможном вовлечении лиц в организацию нелегальной миграции.
Министерство иностранных дел будет обеспечивать сотрудничество и координацию с Литвой, Эстонией и Польшей в отношении ограничения незаконного пересечения границы и потоков вторичной миграции.
Министерство юстиции проанализирует, достаточны ли предусмотренные Уголовным законом санкции за организацию незаконного пересечения границы, предоставление возможности незаконно находиться в Латвии и умышленное предоставление возможности получить законные права на пребывание в стране.
Кулбергс на пресс-конференции сообщил, что проведение операции планируется до конца августа. "Если все пойдет по плану, мы уверены, что нанесем достаточно серьезные удары по системе, чтобы она перестала быть интересной [для мигрантов]", - охарактеризовал цель операции премьер.
По словам Кулбергса, необходимо решать вопрос о том, как контролировать границу, чтобы полностью исключить возможность ее незаконного пересечения. Однако на данном этапе важно сделать границу Латвии непривлекательной для нелегальных мигрантов.
Он подчеркнул, что при необходимости Латвия готова оказать помощь Литве, Эстонии или Польше, поскольку проблема нелегальной миграции может перемещаться между странами.
"Но мы не должны быть самым легким местом для нелегального пересечения границы", - сказал премьер.
Он не назвал конкретные затраты на операцию, отметив, что это будет известно после ее завершения. Ранее на обеспечение человеческих ресурсов на границе было потрачено дополнительно 22 млн евро, однако, по словам премьера, это не является долгосрочным решением.
Министр обороны Райвис Мелнис на пресс-конференции подчеркнул, что НВС уже пять лет оказывают поддержку ГПО и продолжат ее и в дальнейшем.
Как отметил Мелнис, одно лишь физическое размещение солдат не обеспечит полноценную защиту границы от нелегальной иммиграции, и эту проблему нужно решать с помощью новейших технологий. Операция будет сосредоточена на применении новых технологий, чтобы своевременно идентифицировать, реагировать и отслеживать иммигрантов и их перевозчиков до того, как они доберутся до границы.
В операции будут использоваться беспилотные летательные аппараты и системы видеонаблюдения. НВС уже направили на границу значительное количество личного состава и этих систем, сказал Мелнис. Он сообщил, что силы НАТО в этой операции задействованы не будут.
В свою очередь министр внутренних дел Янис Домбрава отметил, что операция объединит усилия министерств внутренних дел и обороны, что усилит возможности погранохраны, обмен информацией между службами и расширит использование современных технологий.
Домбрава подчеркнул, что во время операции будет усилена охрана восточной границы Латвии, обеспечено более тесное сотрудничество ГПО, Госполиции, НВС и служб безопасности, а также будут интенсивнее использоваться системы беспилотных летательных аппаратов для раннего обнаружения и задержания нарушителей границы.
Чтобы эффективнее противостоять гибридным угрозам и усилить возможности пограничного контроля, Кабинет министров на заседании во вторник примет решение о создании специальной рабочей группы с конкретными задачами, тем самым повысив эффективность мер по ограничению незаконной миграции и обеспечив скоординированные и согласованные действия с Литвой, Эстонией, Польшей и другими странами региона.
Планируется, что в ходе операции для обнаружения и задержания нелегальных мигрантов, а также для защиты всей восточной границы Латвии будут более интенсивно использоваться современные технологии. В приграничной зоне будут усиленно внедряться системы беспилотных летательных аппаратов для более эффективного раннего выявления нелегальных мигрантов и их задержания в случае незаконного пересечения границы.
Как сообщалось, на прошлой неделе премьер-министр заявил, что в августе будут предприняты существенные превентивные действия со стороны ведомств внутренних дел и обороны, чтобы максимально ограничить поток нелегальных мигрантов на границе Латвии и Беларуси, которая одновременно является внешней границей Европейского союза.
Премьер подчеркнул, что для обеспечения государственной безопасности правительство рассматривает все возможные варианты решения проблемы нелегальной миграции.