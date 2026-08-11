В России под нелепыми предлогами сняли с выборов единственную антивоенную партию
Фото: EPA/Scanpix
Лидер российской партии "Яблоко" Николай Рыбаков (справа) и его адвокаты в Верховном суде России на слушании по иску об исключении кандидатов от партии из федерального списка на предстоящих парламентских выборах.
В мире

В России под нелепыми предлогами сняли с выборов единственную антивоенную партию

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

Верховный суд России запретил партии "Яблоко" участвовать в сентябрьских выборах в Государственную думу. Формальным основанием стали предполагаемые нарушения авторских прав, а также претензии к происхождению пожертвований.

В понедельник Верховный суд России удовлетворил иск партии "Родина" и аннулировал регистрацию федерального списка кандидатов "Яблока". Таким образом, либеральная оппозиционная партия, которая была единственной зарегистрированной для участия в выборах антивоенной политической силой, лишилась возможности участвовать в голосовании. В "Яблоке" уже заявили, что намерены обжаловать решение суда.

После оглашения вердикта сторонники партии, собравшиеся возле здания Верховного суда, начали скандировать: "Позор!".

Представитель Генеральной прокуратуры на заседании поддержал требование об отмене регистрации. По словам прокурора, имеются основания для удовлетворения иска, поскольку партия якобы нарушила законодательство об интеллектуальной собственности.

Советские песни, ChatGPT и Хиросима

В материалах дела фигурирует сразу несколько весьма необычных претензий к "Яблоку".

Одной из них стало использование бывшим лидером партии Григорием Явлинским в интервью фраз "Пусть всегда будет солнце" и "Лишь бы не было войны". Как утверждается, эти выражения являются цитатами из советских песен и поэтому могут нарушать права их авторов.

Еще одна претензия связана с искусственным интеллектом. Партия публиковала изображения, созданные с помощью чат-бота ChatGPT, разработанного компанией OpenAI. По версии истцов, это также стало нарушением авторских прав.

Отдельно суд рассматривал публикацию на сайте партии фотографии Хиросимы, сделанной американскими военными после атомной бомбардировки города в 1945 году. Истцы утверждают, что публикация нарушила авторские права армии США.

Претензии коснулись и самого логотипа "Яблока". По версии стороны обвинения, его основой стал плакат 1920 года советского художника Елиея Лисицкого, что также было расценено как нарушение авторских прав.

Деньги из-за границы - еще одна претензия

На заседании представитель Службы финансового надзора заявил, что среди кандидатов, включенных в федеральный список "Яблока", а также среди деловых партнеров партии есть люди, на счета которых поступали средства из иностранных источников.

Адвокат партии Хаджи Алиев отверг обвинения в получении "Яблоком" иностранного финансирования. По его словам, партия не получала деньги непосредственно из-за рубежа. Средства поступали в качестве пожертвований от российских граждан, которые сами ранее получили эти деньги из иностранных источников.

Выборы в Государственную думу России запланированы на 20 сентября. Решение Верховного суда означает, что "Яблоко" не сможет принять в них участие, если апелляция партии не будет удовлетворена.

Темы

ChatGPTВерховный судСШАOpenAIРоссия

Другие сейчас читают