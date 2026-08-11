В России под нелепыми предлогами сняли с выборов единственную антивоенную партию

Одной из них стало использование бывшим лидером партии Григорием Явлинским в интервью фраз "Пусть всегда будет солнце" и "Лишь бы не было войны". Как утверждается, эти выражения являются цитатами из советских песен и поэтому могут нарушать права их авторов.