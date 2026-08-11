Глава Latvijas gāze уверяет - зимой без отопления латвийцы не останутся

Айгар Калвитис отметил, что на общую ситуацию на рынке и цены на газ в настоящее время существенно влияют геополитические события на Ближнем Востоке и вызванная ими неопределенность в глобальных цепочках поставок, что увеличивает волатильность цен и конкуренцию между европейскими и азиатскими покупателями.