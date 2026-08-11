Глава Latvijas gāze уверяет - зимой без отопления латвийцы не останутся
Latvijas gāze своевременно обеспечило закачку необходимого объема природного газа в Инчукалнское подземное газохранилище и полностью готово к поставкам газа клиентам в предстоящем отопительном сезоне, сообщил председатель правления предприятия Айгар Калвитис.
Айгар Калвитис отметил, что на общую ситуацию на рынке и цены на газ в настоящее время существенно влияют геополитические события на Ближнем Востоке и вызванная ими неопределенность в глобальных цепочках поставок, что увеличивает волатильность цен и конкуренцию между европейскими и азиатскими покупателями.
"Хотя колебания на мировых биржах влияют и на Балтийский регион, рисков физического дефицита природного газа не наблюдается - стабильность поставок обеспечивают два региональных терминала сжиженного природного газа и интерконнекторы", - сказал Калвитис, добавив, что в дальнейшем динамика цен будет напрямую зависеть от развития глобальной ситуации и погодных условий зимой.
Калвитис сообщил, что большая часть клиентов Latvijas gāze уже заключила договоры на поставку природного газа на следующий период. Клиентов, выбравших договоры с фиксированной ценой, возможные рыночные колебания не затронут, и изменения почувствуют в основном клиенты, выбравшие тарифы, привязанные к биржевым индексам.