Глава Latvijas gāze уверяет - зимой без отопления латвийцы не останутся
Фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

Глава Latvijas gāze уверяет - зимой без отопления латвийцы не останутся

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Latvijas gāze своевременно обеспечило закачку необходимого объема природного газа в Инчукалнское подземное газохранилище и полностью готово к поставкам газа клиентам в предстоящем отопительном сезоне, сообщил председатель правления предприятия Айгар Калвитис.

Айгар Калвитис отметил, что на общую ситуацию на рынке и цены на газ в настоящее время существенно влияют геополитические события на Ближнем Востоке и вызванная ими неопределенность в глобальных цепочках поставок, что увеличивает волатильность цен и конкуренцию между европейскими и азиатскими покупателями.

"Хотя колебания на мировых биржах влияют и на Балтийский регион, рисков физического дефицита природного газа не наблюдается - стабильность поставок обеспечивают два региональных терминала сжиженного природного газа и интерконнекторы", - сказал Калвитис, добавив, что в дальнейшем динамика цен будет напрямую зависеть от развития глобальной ситуации и погодных условий зимой.

Калвитис сообщил, что большая часть клиентов Latvijas gāze уже заключила договоры на поставку природного газа на следующий период. Клиентов, выбравших договоры с фиксированной ценой, возможные рыночные колебания не затронут, и изменения почувствуют в основном клиенты, выбравшие тарифы, привязанные к биржевым индексам.

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Инчукалнское подземное газохранилищеАйгар КалвитисLatvijas gāze

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