Синоптики предупреждают о неспокойном вторнике.
В Латвии
Сегодня 09:03
В Латвии объявлено желтое предупреждение из-за грозы
Во вторник во многих регионах Латвии пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются ливни и грозы, прогнозируют синоптики.
Днем 11 августа в Латвии ожидается гроза с резкими порывами ветра до 15-19 м/с. С 12:00 до 21:00 объявлено желтое предупреждение.
На солнце воздух прогреется до +17...+22 градусов.
В Риге ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Юго-западный ветер сменится на северо-западный и усилится в порывах до 17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +20 градусов.