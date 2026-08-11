В Латвии объявлено желтое предупреждение из-за грозы
Фото: LETA
Синоптики предупреждают о неспокойном вторнике.
В Латвии

В Латвии объявлено желтое предупреждение из-за грозы

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Во вторник во многих регионах Латвии пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются ливни и грозы, прогнозируют синоптики.

Днем 11 августа в Латвии ожидается гроза с резкими порывами ветра до 15-19 м/с. С 12:00 до 21:00 объявлено желтое предупреждение.

На солнце воздух прогреется до +17...+22 градусов.

В Риге ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Юго-западный ветер сменится на северо-западный и усилится в порывах до 17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +20 градусов.

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