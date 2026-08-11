На 825-летие Риги перекроют Старый город и набережную, транспорт сделают бесплатным
Во время празднования дня рождения Риги в городе введут масштабные ограничения движения. Будет закрыто движение транспорта по набережной 11 Ноября и в Старом городе, введены запреты на остановку и стоянку, а также ограничения для средств микромобильности и судоходства. 15 и 16 августа общественный транспорт и муниципальные платные парковки будут бесплатными.
Набережную 11 Ноября начнут перекрывать с 11 августа
С 11 августа до 24:00 16 августа транспортным средствам будет запрещено останавливаться и стоять по обеим сторонам набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на параллельной набережной улице со стороны Старого города на участке от Полю гате до улицы Яуниела и на улице Бискапа гате.
Оставленные автомобили будут перемещать в другие места, где стоянка разрешена. Ограничения не распространяются на транспорт со специальными пропусками, дипломатические и оперативные автомобили.
С 6:00 11 августа до 24:00 16 августа движение транспорта будет закрыто на набережной 11 Ноября от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на параллельной улице со стороны Старого города от Полю гате до улицы Яуниела. В этот период будут отключены светофоры на набережной 11 Ноября, а также на перекрестке улиц Муйтас и Экспорта.
При необходимости с 6:00 11 августа до 12:00 15 августа, а также 16 августа с 4:00 до 24:00 на Домской площади и улице Пилс будет организовано двустороннее движение транспорта.
15 августа движение в Старом городе полностью закроют
С 12:00 15 августа до 4:00 16 августа движение транспортных средств будет закрыто на территории Старого города.
С 10:00 15 августа до 4:00 16 августа в Старом городе и на набережной 11 Ноября также закроют зоны парковки средств микромобильности.
15 и 16 августа на набережной 11 Ноября, в Старом городе и других местах проведения праздничных мероприятий будет запрещено движение электросамокатов, велосипедов, велорикш, электромобилей и конных экипажей.
Где запретят останавливаться и парковаться
С 7:00 13 августа до 8:00 16 августа остановка и стоянка будут запрещены на правой стороне бульвара Аспазияс на участке от улицы Кришьяня Барона до улицы Калькю.
С 17:00 14 августа до 8:00 16 августа нельзя будет останавливаться и парковаться по обеим сторонам улицы Калькю на участке от набережной 11 Ноября до Ратушной площади. В этот же период движение транспорта на данном участке улицы Калькю будет закрыто.
С 20:00 14 августа до 8:00 16 августа остановка и стоянка будут запрещены на правой стороне улицы Кришьяня Барона на участке от улицы Элизабетес до улицы Меркеля.
Кроме того, с 20:00 14 августа до 12:00 16 августа будет запрещено останавливаться и парковаться на автостоянке у перекрестка улицы 13 Января и бульвара Аспазияс.
Ограничения введут и на Даугаве
При необходимости с 10:00 11 августа до 20:00 16 августа будет ограничено движение судов по Даугаве на участке от Каменного до Вантового моста.
15 августа с 23:00 до 24:00 судоходство на этом участке Даугавы полностью закроют.
Другие ограничения во время праздника
С 15 по 17 августа в Старом городе, на набережной 11 Ноября и других местах проведения мероприятий будет запрещено использовать не связанные с праздником звукоусиливающие устройства.
С 00:00 16 августа до 8:00 17 августа на набережной 11 Ноября и параллельной ей улице от Каменного моста до улицы Муйтас ограничат торговлю мороженым и фастфудом. Исключение составит торговля, организованная устроителями мероприятий.
Ограничения связаны с проведением нескольких мероприятий в рамках дня рождения Риги, в том числе праздника "Открой Ригу! Код 825!" на набережной 11 Ноября, ярмарки ремесленников на Домской площади, мероприятий в Верманском саду и парке Узварас, а также других событий праздничной программы.