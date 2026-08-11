На 825-летие Риги перекроют Старый город и набережную, транспорт сделают бесплатным

С 6:00 11 августа до 24:00 16 августа движение транспорта будет закрыто на набережной 11 Ноября от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на параллельной улице со стороны Старого города от Полю гате до улицы Яуниела. В этот период будут отключены светофоры на набережной 11 Ноября, а также на перекрестке улиц Муйтас и Экспорта.