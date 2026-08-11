Латвийский синоптик объяснил, что на самом деле означают красные и оранжевые предупреждения

При составлении предупреждения специалисты оценивают не только вероятность того, что погодный показатель достигнет установленного порога, но и масштаб возможного воздействия. Одно и то же количество осадков при разных обстоятельствах способно привести к совершенно разным последствиям. В качестве примера Папс привел снегопад. Если пять сантиметров снега выпадают во второй половине зимы, когда дороги уже регулярно очищаются, а водители привыкли к зимним условиям, последствия могут оказаться незначительными. Особенно если снег идет ночью в выходной день. Но те же пять сантиметров в конце осени или в начале зимы могут создать гораздо более серьезные проблемы. Многие автомобилисты еще могут ездить на неподходящей для зимы резине, а если снег выпадает в понедельник утром, когда дороги переполнены, ситуация резко меняется.