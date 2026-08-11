На шесть выходных дней две улицы в центре Риги превратятся в пешеходные
Фото: Zane Bitere/LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

На шесть выходных дней две улицы в центре Риги превратятся в пешеходные

Отдел новостей

Otkrito.lv

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С 14 августа в центре Риги ожидаются изменения. В течение шести выходных улица Альберта и часть улицы Антонияс будут отведены только для пешеходов, сообщает Рижская дума.

Пешеходный режим на улице Альберта и на участке улицы Антонияс от улицы Дзирнаву до улицы Элизабетес будет действовать каждые выходные до 20 сентября. Он будет вводиться по пятницам в 20:00 и действовать до полуночи воскресенья.

Пешеходный режим будет обозначен соответствующими дорожными знаками, которые установят статус жилой зоны, запретят проезд механических транспортных средств, а также остановку и стоянку автомобилей вдоль улиц. Чтобы обеспечить доступ спецтранспорта и возможность жителям попасть к своим объектам недвижимости, физические препятствия на проезжей части устанавливать не будут.

Инициатива реализуется в сотрудничестве с расположенными на этих улицах ресторанами и кафе. В выходные дни предприниматели по согласованию с муниципалитетом смогут расширять свои террасы, а также делать посетителям специальные предложения.

Председатель комитета Рижской думы по вопросам городской среды и мобильности Марта Котелло ("Прогрессивные") пояснила, что таким образом будет продолжена начатая в прошлом году традиция, когда улицы Риги на некоторое время превращаются в общее пространство для встреч, прогулок и праздников.

Во время действия пешеходного режима парковать автомобили вдоль улиц будет запрещено. При этом жители сохранят возможность въезжать во дворы своих домов и выезжать из них, а для предприятий будет предусмотрено определенное время для доставки товаров.

Темы

АнтониясРижская думаАльбертаЭлизабетесПрогрессивныеДзирнаву

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