На шесть выходных дней две улицы в центре Риги превратятся в пешеходные
С 14 августа в центре Риги ожидаются изменения. В течение шести выходных улица Альберта и часть улицы Антонияс будут отведены только для пешеходов, сообщает Рижская дума.
Пешеходный режим будет обозначен соответствующими дорожными знаками, которые установят статус жилой зоны, запретят проезд механических транспортных средств, а также остановку и стоянку автомобилей вдоль улиц. Чтобы обеспечить доступ спецтранспорта и возможность жителям попасть к своим объектам недвижимости, физические препятствия на проезжей части устанавливать не будут.
Инициатива реализуется в сотрудничестве с расположенными на этих улицах ресторанами и кафе. В выходные дни предприниматели по согласованию с муниципалитетом смогут расширять свои террасы, а также делать посетителям специальные предложения.
Председатель комитета Рижской думы по вопросам городской среды и мобильности Марта Котелло ("Прогрессивные") пояснила, что таким образом будет продолжена начатая в прошлом году традиция, когда улицы Риги на некоторое время превращаются в общее пространство для встреч, прогулок и праздников.
Во время действия пешеходного режима парковать автомобили вдоль улиц будет запрещено. При этом жители сохранят возможность въезжать во дворы своих домов и выезжать из них, а для предприятий будет предусмотрено определенное время для доставки товаров.