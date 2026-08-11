Осень 2026 года в Латвии может оказаться необычно мягкой - что показывают долгосрочные модели

Температурный сигнал выше нормы в сезонных расчетах сохраняется и дальше. Если он оправдается, октябрь может принести больше сравнительно мягких дней, чем обычно. При этом именно осенью средняя температура способна вводить в заблуждение. Например, несколько очень теплых периодов могут сделать весь месяц статистически теплым, даже если между ними будут заморозки и резкие похолодания.