Осень 2026 года в Латвии может оказаться необычно мягкой - что показывают долгосрочные модели
До календарной осени осталось совсем немного, и хотя предсказать погоду на конкретный день октября или ноября пока невозможно, сезонные модели уже дают первые ориентиры.
Что сейчас показывают сезонные модели
Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды выпускает сезонные прогнозы каждый месяц. Они рассчитываются ансамблем из десятков вариантов развития атмосферы и позволяют оценивать общие тенденции на срок до семи месяцев вперед. Это не прогноз конкретной температуры на определенный день, а вероятность того, что месяц или сезон окажется теплее, холоднее, суше или влажнее нормы.
Последние данные Copernicus показывают довольно выраженный температурный сигнал для Европы: на протяжении прогнозируемого периода температура на большей части континента с повышенной вероятностью будет заметно выше средних многолетних значений. Для Латвии это означает, что сценарий относительно теплой осени сейчас выглядит вероятнее сценария раннего и устойчивого холода.
Однако это вовсе не означает, что весь сентябрь, октябрь и ноябрь будут теплыми. Сезонный прогноз допускает короткие холодные периоды, ночные заморозки и даже первые эпизоды снега поздней осенью. Главное значение имеет средняя температура за продолжительный период.
Начало осени может долго сохранять летние черты
Наиболее уверенно сезонные прогнозы обычно работают на ближайшие месяцы. С учетом общей тенденции к температурам выше нормы начало осени может оказаться сравнительно мягким. Это увеличивает вероятность того, что периоды летнего тепла будут возвращаться и после окончания августа. Но ожидать, что сентябрь обязательно будет сухим и солнечным, нельзя. Даже при высокой средней температуре отдельные циклоны способны приносить продолжительные дожди, ветер и заметное похолодание.
Октябрь тоже пока не выглядит особенно холодным
Температурный сигнал выше нормы в сезонных расчетах сохраняется и дальше. Если он оправдается, октябрь может принести больше сравнительно мягких дней, чем обычно. При этом именно осенью средняя температура способна вводить в заблуждение. Например, несколько очень теплых периодов могут сделать весь месяц статистически теплым, даже если между ними будут заморозки и резкие похолодания.
Ноябрь может стать более дождливым
С осадками прогноз менее однозначный, однако Copernicus отмечает повышенную вероятность более влажных условий в центральных частях Европы поздней осенью и в начале зимы. Для Латвии этот сигнал не настолько четкий, чтобы уже сейчас обещать дождливый ноябрь, но вероятность активной циклонической погоды к концу осени игнорировать нельзя.
Это может означать типичную для региона позднюю осень - частые циклоны с Атлантики, дождь, сильный ветер и резкие колебания температуры.
При достаточно низкой температуре в ноябре осадки уже могут переходить в мокрый снег или снег, однако сезонный прогноз не позволяет определить, когда именно это произойдет.
Эль-Ниньо станет одним из факторов осени
Еще одна важная особенность 2026 года - быстро усиливающийся Эль-Ниньо. По данным Всемирной метеорологической организации, летом 2026 года сформировался сильный Эль-Ниньо, и модели указывают на его дальнейшее усиление в августе-октябре. Вероятность сохранения Эль-Ниньо как минимум до ноября оценивается примерно в 90% или выше.
Эль-Ниньо влияет на глобальную циркуляцию атмосферы и способен менять распределение температуры и осадков по всему миру. Однако для Латвии его влияние не является прямым. Нельзя сказать, например, что сильный Эль-Ниньо автоматически принесет теплый сентябрь или дождливый ноябрь.
В Европе погода в значительной степени зависит от процессов над Северной Атлантикой, поэтому Эль-Ниньо здесь выступает лишь одним из нескольких факторов.