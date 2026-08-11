Латвии может грозить иск на 120 млн евро из-за проекта ветропарка

В связи с проектом ветропарка K2 Ventum Латвии может грозить судебный риск на сумму до 120 миллионов евро, заявил министр юстиции Эдвард Смилтенс. Он сообщил, что Министерство юстиции проанализировало документы, представленные вовлеченными сторонами, в том числе предупреждения о возможном иске против государства. По словам министра, в процессе рассмотрения проекта были выявлены существенные задержки, а ряд решений не был принят в установленные нормативными актами сроки.