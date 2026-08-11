Латвии может грозить иск на 120 млн евро из-за проекта ветропарка
Решение по одному из крупнейших ветроэнергетических проектов может обернуться для Латвии серьезными финансовыми последствиями. В правительстве признают - из-за прежних задержек теперь практически любой вариант несет юридические риски.
В связи с проектом ветропарка K2 Ventum Латвии может грозить судебный риск на сумму до 120 миллионов евро, заявил министр юстиции Эдвард Смилтенс. Он сообщил, что Министерство юстиции проанализировало документы, представленные вовлеченными сторонами, в том числе предупреждения о возможном иске против государства. По словам министра, в процессе рассмотрения проекта были выявлены существенные задержки, а ряд решений не был принят в установленные нормативными актами сроки.
Смилтенс отметил, что нынешнее правительство оказалось в ситуации, когда практически любое решение может повлечь юридические риски. Поэтому Министерству климата и энергетики поручено в течение недели подготовить возможные сценарии дальнейших действий, которые затем также оценит Министерство юстиции.
Премьер-министр Андрис Кулбергс признал, что вопрос дошел до правительства после длительного затягивания предыдущих решений. Теперь необходимо определить, какой из возможных вариантов будет наименее рискованным для государства.
Ранее сообщалось, что в апреле правительство после продолжительных дискуссий одобрило оценку воздействия на окружающую среду для проектов ветропарков Eko Ziemeļi и Kurzeme. В то же время утверждение оценки воздействия на окружающую среду проекта K2 Ventum было отложено.
Государственный секретарь Министерства климата и энергетики Лига Куревска ранее поясняла на заседании правительства, что утверждение соответствующих распоряжений означает завершение процесса оценки воздействия на окружающую среду.
"Это не окончательное решение и не означает, что уже завтра застройщики ветропарков смогут начать строительство", - подчеркивала Куревска. Следующим этапом станет разработка строительного проекта.
Бывший министр климата и энергетики Каспар Мелнис, в свою очередь, отмечал, что учреждения, которые ставят под сомнение, например, заключения отдельных экспертов, могут обратиться в суд. При этом, по его мнению, реализацию таких проектов необходимо продолжать.
Представитель общества Mēs Ēdolei Эдгар Малиновскис ранее заявил министрам, что организация выступает против утверждения оценки воздействия на окружающую среду проекта Eko Ziemeļi, поскольку, по ее мнению, документ в нескольких пунктах нарушает Закон об оценке воздействия на окружающую среду.
Малиновскис также утверждал, что исходные данные оценки по проекту Kurzeme некорректны - в частности, картографические материалы и исследования якобы не были проведены должным образом. Кроме того, по его словам, на территории не были выявлены все особо крупные и охраняемые деревья.
В июне Административный районный суд уже возбудил дело в связи с оценкой воздействия на окружающую среду другого ветропарка - Eko Ziemeļi - и принятым на ее основании решением правительства. Общество Drosme darīt сообщило агентству LETA, что дело было возбуждено по его заявлению.