Коалиция договорилась сохранить важную выплату для работающих родителей
Фото: Otkrito.lv
Работающим родителям в Латвии сохранят 75% пособия и в следующем году.
В Латвии

Коалиция договорилась сохранить важную выплату для работающих родителей

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Для работающих родителей в Латвии появилась важная определенность на следующий год. Коалиция договорилась сохранить нынешний размер выплаты, а соответствующие изменения планируют ускоренно продвигать в Сейме.

Премьер-министр Андрис Кулбергс пояснил, что вопрос связан с поправками к Закону о страховании материнства и болезни, которые предложила "Новое единство" (JV). По его словам, людям необходима ясность относительно сохранения поддержки и после окончания этого года, чтобы не возникало неопределенности из-за будущих бюджетных решений нового правительства.

Руководитель фракции JV в Сейме Эдмунд Юревиц сообщил, что уже на следующей неделе на внеочередном заседании Сейма планируется продвигать законопроект, который предусматривает сохранение выплаты работающим родителям в размере 75% от назначенного родительского пособия. Он поблагодарил партнеров по коалиции за поддержку инициативы.

Одновременно Министерству финансов поручено оценить фискальное влияние планируемых изменений в рамках подготовки бюджета на следующий год.

Ранее JV призвала партнеров по коалиции договориться о том, чтобы выплата работающим родителям 75% родительского пособия стала постоянной нормой и была закреплена в законе. По мнению партии, это обеспечит семьям предсказуемость и позволит легче совмещать работу с уходом за ребенком.

Депутат Сейма и член правления JV Арвил Ашераденс ранее пояснял, что действующий порядок, согласно которому работающим родителям выплачивается 75% назначенного родительского пособия, сейчас закреплен в законе лишь как временная норма. Поэтому, по его словам, коалиции важно заранее принять решение о ее постоянном закреплении, чтобы семьи могли рассчитывать на сохранение государственной поддержки.

Ашераденс также отмечал, что бюджет на следующий год будет готовить уже правительство, сформированное после выборов в Сейм. Поэтому молодым родителям важно заранее знать, что поддержка сохранится и после окончания срока действия нынешнего регулирования.

Министерство благосостояния ранее пришло к выводу, что действующий порядок способствовал более активному участию родителей в рынке труда во время ухода за ребенком, а также увеличил участие отцов в заботе о детях. Министерство поддержало сохранение этой системы и в дальнейшем.

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Новое единствоАндрис КулбергсСеймМинистерство благосостоянияАрвил АшераденсЭдмунд Юревиц

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