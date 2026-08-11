Коалиция договорилась сохранить важную выплату для работающих родителей

Премьер-министр Андрис Кулбергс пояснил, что вопрос связан с поправками к Закону о страховании материнства и болезни, которые предложила "Новое единство" (JV). По его словам, людям необходима ясность относительно сохранения поддержки и после окончания этого года, чтобы не возникало неопределенности из-за будущих бюджетных решений нового правительства.