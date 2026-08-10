Стало известно, что именно Домбрава написал Испании в скандальном письме

Ранее Латвийское телевидение со ссылкой на неофициальные, но заслуживающие доверия источники сообщило, что в Испании письмо Домбравы вызвало недовольство. Его тон якобы сочли высокомерным. За закрытыми дверями испанская сторона, как сообщалось, обращала внимание на то, что испанские военнослужащие защищают Латвию, тогда как Рига выступает с критикой Мадрида в момент миграционного кризиса.