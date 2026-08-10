Стало известно, что именно Домбрава написал Испании в скандальном письме
Письмо главы МВД Латвии в адрес Испании, которое уже вызвало дипломатическое раздражение, теперь опубликовано полностью. Из него стало ясно, насколько жестко Янис Домбрава критиковал Мадрид и почему его слова вызвали такую реакцию.
Текст письма опубликовало Министерство внутренних дел Латвии. В МВД подчеркнули, что письмо от 3 августа представляет собой рабочую переписку между должностными лицами, а не предназначенный для публичной коммуникации материал.
В письме Янис Домбрава раскритиковал миграционную политику Испании после массового прибытия мигрантов в испанский североафриканский анклав Сеута. По мнению латвийского министра, решения Мадрида ослабили защиту внешней границы ЕС и создали риски для всей Шенгенской зоны.
"Решение Испании легализовать более полумиллиона человек, находящихся в стране без документов, создало фактор притяжения, которым в течение нескольких дней воспользовались сети контрабандистов", - написал Домбрава.
По его мнению, дополнительным стимулом для миграции стала также "искаженная и ложная" интерпретация решения Верховного суда Испании от 8 июля.
Министр заявил, что Испания не может в одностороннем порядке ослаблять защиту своей внешней границы, одновременно ожидая, что остальные государства ЕС без возражений возьмут на себя последствия такой политики.
Отдельно Домбрава затронул механизм солидарности, предусмотренный Пактом ЕС о миграции и убежище. Он поставил под сомнение, должна ли Испания получать финансовую помощь, дополнительный персонал или поддержку в перемещении мигрантов от других стран ЕС, если будет признана государством, находящимся под миграционным давлением.
По его словам, Латвии и другим странам на внешней границе Евросоюза было бы сложно согласиться с применением такого механизма, если политические и юридические решения самой Испании существенно способствовали возникновению кризиса.
"Солидарность была создана как обратная сторона строгой национальной ответственности, а не как страховой полис от последствий собственных политических решений", - подчеркнул Домбрава.
Министр также обратил внимание на отсутствие, по его оценке, скоординированной европейской реакции после событий в Сеуте, упомянув действия Италии и усиленный пограничный контроль Франции.
Домбрава призвал проверить, не способствовали ли власти Марокко организованному перемещению мигрантов в направлении Сеуты или не допустили ли его сознательно. Если третья страна использует мигрантов как инструмент давления на государство ЕС, подобные действия, по мнению министра, следует рассматривать как гибридную атаку на весь Евросоюз.
Он сравнил такую возможную тактику с использованием миграции Беларусью на границах Латвии и других стран ЕС и заявил, что Евросоюз не должен применять разные стандарты на восточных и южных границах.
Одновременно Домбрава предложил Испании воспользоваться опытом Латвии в охране границы. По его словам, Латвия готова предоставить персонал, поделиться процедурами и оказать технические консультации, в том числе в Сеуте и Мелилье.
Министр подчеркнул, что кризис в Сеуте перестал быть исключительно двусторонним вопросом Испании и Марокко, поскольку затрагивает надежность всей системы защиты внешних границ ЕС и Шенгенской зоны.
Ранее Латвийское телевидение со ссылкой на неофициальные, но заслуживающие доверия источники сообщило, что в Испании письмо Домбравы вызвало недовольство. Его тон якобы сочли высокомерным. За закрытыми дверями испанская сторона, как сообщалось, обращала внимание на то, что испанские военнослужащие защищают Латвию, тогда как Рига выступает с критикой Мадрида в момент миграционного кризиса.
Он напомнил, что без специального поручения Латвию во внешней политике представляют три должностных лица - президент, премьер-министр и министр иностранных дел. По словам Ринкевича, после разговора премьера с Домбравой в дальнейшем можно ожидать более скоординированных действий.
"Хочу заверить, что Латвия солидарна с Испанией. Политически мы готовы помогать всеми возможными способами. Мы благодарны Испании за участие ее военнослужащих в многонациональной бригаде НАТО в Латвии", - заявил президент.
Несколькими неделями ранее в испанскую Сеуту массово прибыли нелегальные мигранты. По данным министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласки, в город с населением около 85 000 человек въехали 72 000 нелегальных мигрантов. Не менее 72 человек погибли при попытке попасть в Сеуту.
Большинство прибывших впоследствии покинули Сеуту и вернулись в Марокко, однако произошедшее вызвало напряженность в отношениях Мадрида с рядом европейских партнеров.