После поездки по Курземе у KNAB появились вопросы к премьеру и его соратникам
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начнет ведомственную проверку в связи с действиями представителей объединения партий "Объединенный список" (AS), в том числе премьер-министра Андриса Кулбергса, в минувшую пятницу. Проверка должна установить, соответствовали ли эти действия требованиям Закона о предвыборной агитации. Бюро также оценит, не использовались ли во время агитации административные ресурсы.
В ранее распространенном Государственной канцелярией рабочем графике премьер-министра было указано, что в минувшую пятницу Андрис Кулбергс отправился с региональным визитом в Курземе.
При этом в субботу AS сообщил в X, что в выходные курземская команда объединения отправилась в поездку по Южной Курземе и Лиепае. Маршрут проходил через Дурбе, Гробиню, Лиепаю и Ницу, где представители политической силы встречались с предпринимателями, фермерами, представителями самоуправлений и местными жителями.
В поездке участвовали премьер-министр Андрис Кулбергс, министр финансов Марис Кучинскис, министр юстиции Эдвард Смилтенс, лидер списка AS в Латгале Юрис Вилюмс, председатель комиссии Сейма по обороне Раймондс Бергманис и член правления AS Янис Вилнитис.
В Дурбе политики посетили крестьянское хозяйство депутата Сейма Эдгара Путры "Пиладжи", а в Гробине - металлообрабатывающее предприятие RK Metal и встретились с руководством Южнокурземского края.
В Лиепае обсуждались развитие города, предпринимательство, производство и новые возможности для региона. Представители AS также посетили Лиепайский индустриальный парк, Лиепайскую думу, экспозицию латвийского ралли Garage 1965 и предприятие Liepājas papīrs. В конце дня политики побывали на предприятии Nīcas siers и в одном из крестьянских хозяйств.
К публикации AS были приложены фотографии, на которых представители объединения позируют на комбайне. На убранном поле также были размещены автобусы AS с изображениями политиков.
Кулбергс в понедельник в подкасте агентства LETA "Kas tas vispār bija?" признал, что коллеги приглашают его участвовать в предвыборных мероприятиях, однако, по его словам, у него нет времени заниматься агитацией. Премьер также не считает, что использует свою должность как элемент предвыборной кампании. Он подчеркнул, что пятничная поездка в Курземе была именно региональным визитом, в ходе которого он, среди прочего, встречался с избирателями в Нице и Лиепае. При этом Кулбергс признал, что на опубликованной AS фотографии, где несколько кандидатов объединения стоят на комбайне, он фотографировался уже в качестве кандидата AS на пост премьер-министра. По его словам, в тот день он ехал после визита в Земгале мимо Гробини и решил рационально использовать свое время.
После заседания правящей коалиции Кулбергс заявил журналистам, что, по его мнению, никаких действий, которые можно было бы считать предвыборной агитацией, он не совершал. Вместе с тем премьер подчеркнул, что KNAB имеет полное право провести проверку.
Комментируя групповую фотографию, которую ему ставят в упрек как элемент агитации, Кулбергс заявил, что речь шла лишь о коротком эпизоде. Встречи с избирателями в тот день действительно проходили, однако, по его словам, государственные средства на них не расходовались.
Министр юстиции Эдвард Смилтенс после заседания коалиции также заявил, что политики находятся в должности "24/7" и при этом должны встречаться с жителями. Он подчеркнул, что в подобных случаях государственные средства не используются.
KNAB сообщил, что с начала официального периода предвыборной агитации и до 10 августа получил 30 сигналов о возможных нарушениях Закона о предвыборной агитации. Три из них связаны с возможным использованием административных ресурсов. Полученная информация сейчас продолжает оцениваться.
Официальный период предвыборной агитации перед выборами в 15-й Сейм начался в Латвии 6 июня и продлится до дня выборов.
В этот период участники агитации, СМИ и другие вовлеченные стороны обязаны соблюдать установленный порядок ведения предвыборной кампании, а также предусмотренные законом ограничения и запреты.
KNAB напоминает, что политические организации, кандидаты в депутаты и другие участники кампании должны информировать общественность, если при создании предвыборных материалов используется искусственный интеллект. В частности, видеоролики и другие агитационные материалы, визуальное оформление которых было создано с помощью инструментов искусственного интеллекта, должны содержать четкое указание на использование ИИ.
Требование распространяется на все оплаченные агитационные материалы независимо от среды их распространения, но не касается редактирования и создания текстов.
Если в оплаченном агитационном материале, созданном с использованием ИИ, соответствующая отметка отсутствует, KNAB сможет запретить его дальнейшее размещение и распространение. Кроме того, до выборов запрещено использовать созданные автоматизированными системами поддельные или анонимные аккаунты в социальных сетях для предвыборной агитации.
KNAB также напоминает о запрете скрытой агитации и использования административных ресурсов государственных и муниципальных учреждений в интересах предвыборной кампании.
За нарушение требований Закона о предвыборной агитации физическому лицу может грозить предупреждение или штраф до 500 евро. Для юридических лиц, в том числе политических организаций, штраф может достигать 7100 евро.