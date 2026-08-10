После поездки по Курземе у KNAB появились вопросы к премьеру и его соратникам

Кулбергс в понедельник в подкасте агентства LETA "Kas tas vispār bija?" признал, что коллеги приглашают его участвовать в предвыборных мероприятиях, однако, по его словам, у него нет времени заниматься агитацией. Премьер также не считает, что использует свою должность как элемент предвыборной кампании. Он подчеркнул, что пятничная поездка в Курземе была именно региональным визитом, в ходе которого он, среди прочего, встречался с избирателями в Нице и Лиепае. При этом Кулбергс признал, что на опубликованной AS фотографии, где несколько кандидатов объединения стоят на комбайне, он фотографировался уже в качестве кандидата AS на пост премьер-министра. По его словам, в тот день он ехал после визита в Земгале мимо Гробини и решил рационально использовать свое время.