В Латвии хотят изменить правила финансирования школ - кого затронут новые требования

Одно из ключевых изменений касается минимального количества учеников в группах классов. Для школ доступности, учебных заведений в приграничных районах, школ, где не менее половины учащихся имеют особые образовательные потребности, единственной средней школы в самоуправлении, а также учреждений с договорами об исключениях будут предусмотрены допустимые отклонения от установленных критериев. В таких школах для 1-6-х классов государственное финансирование будет сохраняться при отклонении количества учеников до 25%, а для 7-9-х классов - до 10%.