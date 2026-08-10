В Латвии хотят изменить правила финансирования школ - кого затронут новые требования
В Латвии готовят очередные изменения в финансировании школ. Новые правила затронут требования к числу учеников, зарплатные средства педагогов и дистанционное обучение, причем для части школ предусмотрят заметные послабления.
Чтобы выполнить план действий правительства и усовершенствовать модель финансирования оплаты труда педагогов "Программа в школе", Министерство образования и науки (МОН) подготовило поправки к правилам Кабинета министров. Они уточняют порядок расчета и предоставления государственного финансирования общеобразовательным учреждениям.
Главные изменения касаются критериев минимального числа учеников, а также условий предоставления и использования государственного финансирования.
МОН совместно с самоуправлениями и учебными заведениями продолжает внедрение новой модели "Программа в школе". Предлагаемые поправки сохраняют ее основные принципы, но предусматривают больше гибкости для школ и муниципалитетов.
Одно из ключевых изменений касается минимального количества учеников в группах классов. Для школ доступности, учебных заведений в приграничных районах, школ, где не менее половины учащихся имеют особые образовательные потребности, единственной средней школы в самоуправлении, а также учреждений с договорами об исключениях будут предусмотрены допустимые отклонения от установленных критериев. В таких школах для 1-6-х классов государственное финансирование будет сохраняться при отклонении количества учеников до 25%, а для 7-9-х классов - до 10%.
На уровне среднего образования для этих учебных заведений до 1 сентября 2027 года сохранится переходный порядок. В группе классов должно быть не менее 15 учеников.
По мнению министерства, это даст самоуправлениям и школам дополнительное время для необходимых изменений и адаптации сети учебных заведений, одновременно сохраняя доступность образования и стабильность финансирования зарплат педагогов.
Для программ дистанционного обучения также уточнят требования к количеству учащихся. В группе классов должно быть не менее 15 учеников.
Кроме того, предлагается предоставить школам больше свободы при использовании выделенной целевой дотации. Учебные заведения смогут перераспределять средства между оплатой труда учителей, вспомогательного персонала и заместителей руководителей школы в соответствии с фактическими потребностями.
Нынешнее ограничение в размере 2% предлагается отменить. Это должно позволить школам более гибко распоряжаться выделенными средствами.
Поправки также предусматривают дополнительную поддержку муниципальных школ, которые наряду с очным обучением реализуют программы дистанционного образования для 1-9-х классов. При расчете финансирования таких программ применяемый коэффициент предлагается увеличить вдвое.
Как отмечает МОН, это позволит обеспечить возможность получения основного образования детям латвийской диаспоры, которые живут за пределами Латвии. Изменения коснутся и специального образования. При расчете нагрузки учителей в классах специального образования будут учитывать индивидуальные и групповые занятия поддержки.
Кроме того, расчет финансирования приведут в соответствие с действующим регулированием рабочей нагрузки педагогов и вспомогательного персонала.