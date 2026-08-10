В Риге появится необычный общественный транспорт: Otkrito уже прокатился на тестовом корабле. ВИДЕО

В Вецмилгрависе предполагается задействовать причал на улице Мелдру, ремонт которого уже начался. В Болдерае подходящее место найдено на государственной территории возле моста через Булльупе. Самоуправление уже укрепило там берег, а к нему могут причаливать небольшие суда. Работы, необходимые для обустройства причала, планируется начать осенью.