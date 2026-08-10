В Риге появится необычный общественный транспорт: Otkrito уже прокатился на тестовом корабле. ВИДЕО
Уже следующей весной в Риге планируют запустить первые пассажирские рейсы по Даугаве между центром, Вецмилгрависом и Болдераей. Otkrito уже опробовал будущий маршрут на тестовом судне и подготовил видеорепортаж о том, как может выглядеть новый вид городского транспорта.
В настоящее время Рижское самоуправление оценивает возможности организации как пассажирских перевозок, так и перевозки транспортных средств по воде. Приоритетным направлением признаны пассажирские перевозки, поэтому Рига запустит пилотный проект водного транспорта по маршруту Центр - Вецмилгравис - Болдерая. Проект планируется реализовать в течение пяти месяцев теплого сезона 2027 года.
Видеорепортаж с тестового заезда:
Председатель Комитета городского развития Рижской думы Эдгар Бергхолц пояснил, что выступает за оживление городских набережных и восстановление водного сообщения по Даугаве, потенциал которого в Риге до сих пор используется не в полной мере.
"Водный транспорт может стать важной альтернативой для повседневных поездок. Важно запустить движение судов еще до начала ремонта Вантового моста, поскольку ремонтные работы существенно осложнят передвижение жителей между двумя берегами Даугавы", - отметил Бергхолц.
По его словам, результаты пилотного проекта позволят оценить спрос на пассажирские перевозки по воде, их экономическую обоснованность и возможное долгосрочное влияние на бюджет самоуправления. На основании полученных данных власти смогут решить, стоит ли развивать водный транспорт как полноценный вид городского общественного транспорта.
Для оценки возможностей запуска водного общественного транспорта были обследованы все доступные причалы на Даугаве. Выяснилось, что для пилотного проекта в Болдерае, Вецмилгрависе и центре города можно использовать уже существующую инфраструктуру, ограничившись минимальными улучшениями.
В Вецмилгрависе предполагается задействовать причал на улице Мелдру, ремонт которого уже начался. В Болдерае подходящее место найдено на государственной территории возле моста через Булльупе. Самоуправление уже укрепило там берег, а к нему могут причаливать небольшие суда. Работы, необходимые для обустройства причала, планируется начать осенью.
Если пассажирское судоходство станет постоянным, сеть причалов в дальнейшем можно будет расширить.
Особое значение для развития водного транспорта власти отводят набережной 11 Ноября. Уже начата работа над проектом обновления ее покрытия. Одновременно планируется улучшить благоустройство и освещение, а также создать возможности для размещения временных кафе. В дальнейшем набережную предполагается перестроить, оборудовав новые причалы и обеспечив жителям более удобный прямой доступ к воде.
Пилотный проект будет организован посредством закупки услуги у оператора. Согласно предварительным планам, первые рейсы между Болдераей и Вецмилгрависом могут начаться весной 2027 года.
Предполагается выполнять восемь рейсов в день - четыре рейса в обоих направлениях в утренние часы и еще четыре в обоих направлениях вечером.
Предварительная стоимость одной поездки составит 1,50 евро.