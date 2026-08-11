В Талсинском крае приведут в порядок свое социальное жилье

В квартирах запланировано выполнить полный внутренний ремонт, включая замену окон и дверей, обновление напольных покрытий, а также, при необходимости, замену труб водопровода и канализации. В ванных комнатах предусмотрена установка душевой кабины или ванны, унитаза с крышкой, раковины и смесителя. В кухонной зоне планируется установить раковину и смеситель, обеспечив базовое сантехническое оснащение. Предусмотрены работы, связанные с заменой отдельных отопительных элементов.