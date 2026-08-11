В Талсинском крае приведут в порядок свое социальное жилье
Самоуправление Талсинского края заключило договор с Центральным агентством по финансам и договорам о реализации проекта № 4.3.1.3/1/25/A/044 «Реконструкция социального жилья в Талсинском крае, этап 2».
Цель проекта — обеспечить социально и экономически уязвимым лицам доступ к жилью, соответствующему достойным условиям жизни, одновременно сокращая зарегистрированную потребность в жилье из социального жилого фонда в Талсинском крае.
В рамках проекта планируется провести работы по обновлению 13 социальных квартир на административной территории Талсинского края: в Талси — 7 квартир, в Колке — 1 квартира, в Мерсраге — 1 квартира, в Валдемарпилсе — 1 квартира, в Рое — 1 квартира, в Стенде — 1 квартира, в волости Лаучиене — 1 квартира.
Для реализации проекта заключены договоры на выполнение строительных работ с MMR BŪVE и на предоставление услуг строительного надзора с Barona būve, а в июне 2026 года начаты работы по обновлению социального жилья.
В квартирах запланировано выполнить полный внутренний ремонт, включая замену окон и дверей, обновление напольных покрытий, а также, при необходимости, замену труб водопровода и канализации. В ванных комнатах предусмотрена установка душевой кабины или ванны, унитаза с крышкой, раковины и смесителя. В кухонной зоне планируется установить раковину и смеситель, обеспечив базовое сантехническое оснащение. Предусмотрены работы, связанные с заменой отдельных отопительных элементов.
Срок реализации проекта установлен до 31 декабря 2027 года.
Общая стоимость проекта запланирована в размере 310 390,64 евро. В бюджет проекта включены расходы на обновление тринадцати квартир и строительный надзор.