"Нам не нужны иммигранты": как трудоустроить тысячи молодых латвийцев, которые не знают, чего хотят
Почти 29 тысяч молодых латвийцев не учатся и не работают. Пластический хирург Янис Заржецкис считает, что часть проблемы можно решить еще в школе - показав подросткам реальный мир профессий.
Около 29 000 молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет в Латвии не учатся и не работают. Пластический хирург Янис Заржецкис считает, что одной из причин такой ситуации может быть недостаточная профессиональная ориентация школьников.
В эфире TV24 он рассказал о собственном опыте общения с молодежью. В свое время врач посещал школы и проводил для подростков уроки о медицине и профессии врача. По словам Заржецкиса, такие встречи оказывались гораздо интереснее, чем можно было ожидать. "У меня был бесконечно интересный опыт. У меня завязывался диалог с учениками. Они задавали мне самые разные, в том числе каверзные вопросы. Было очень весело", - рассказал врач.
Заржецкис считает, что подобные встречи могли бы помочь подросткам определиться с будущим. По его наблюдениям, многие молодые люди даже в старших классах не понимают, чем хотят заниматься.
"Я спрашиваю молодых людей, знают ли они, что хотят делать со своей жизнью. И самая большая проблема в том, что они не могут принять решение. Они не знают, кем будут", - отметил он.
По словам врача, нередко молодой человек говорит, что собирается поступать в университет, но не может объяснить, что именно ему интересно и какую профессию он хотел бы получить.
Поэтому Заржецкис предлагает сделать профессиональную ориентацию более практической. В школы, по его мнению, стоит регулярно приглашать представителей разных профессий и предпринимателей, чтобы они хотя бы за один урок рассказывали школьникам о своей работе. "Было бы очень хорошо, если бы школы приглашали людей из разных сфер, которые могли бы познакомить с ними. Провести какой-то один урок", - считает врач. Он уверен, что такой подход помог бы подросткам раньше увидеть реальные варианты профессионального пути и понять, какая деятельность им действительно интересна.
Отдельно Заржецкис обратил внимание на молодых людей, которые уже закончили школу или даже вуз, но так и не нашли себя ни в учебе, ни на рынке труда. По его словам, это не только латвийская, но и общеевропейская проблема. "Это большая ниша, где мы можем получить рабочую силу", - заявил врач, говоря о молодых людях, которые сейчас не работают и не учатся.
При этом Заржецкис описал ситуацию с некоторыми из них довольно резко: "Он скроллит телефон, и ничего в жизни его не интересует. Мама котлеты дает".
По мнению врача, в условиях нехватки работников в различных сферах Латвии государству и работодателям стоит сначала обратить внимание на этот внутренний резерв. Вместо того чтобы искать дополнительную рабочую силу за рубежом, необходимо помочь молодым людям найти свое место и включиться в экономическую жизнь. "Нам не нужны иммигранты", - убежден Заржецкис.