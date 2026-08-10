"Нам не нужны иммигранты": как трудоустроить тысячи молодых латвийцев, которые не знают, чего хотят

Поэтому Заржецкис предлагает сделать профессиональную ориентацию более практической. В школы, по его мнению, стоит регулярно приглашать представителей разных профессий и предпринимателей, чтобы они хотя бы за один урок рассказывали школьникам о своей работе. "Было бы очень хорошо, если бы школы приглашали людей из разных сфер, которые могли бы познакомить с ними. Провести какой-то один урок", - считает врач. Он уверен, что такой подход помог бы подросткам раньше увидеть реальные варианты профессионального пути и понять, какая деятельность им действительно интересна.