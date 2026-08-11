Reuters: Латвия усиливает охрану критической инфраструктуры из-за возможных российских провокаций
Латвия наряду с Литвой, Эстонией и Польшей усиливает защиту критически важной инфраструктуры на фоне опасений, что Россия может организовать провокацию под чужим флагом с использованием украинских беспилотников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководителей стран региона, представителей разведки и компаний.
Вероятность выросла
Как заявил в интервью Reuters премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, меры безопасности усилены вокруг всей критической инфраструктуры страны. В числе особо охраняемых объектов агентство называет ГЭС возле Риги и Инчукалнское подземное газохранилище.
По словам Кулбергса, вероятность потенциальной гибридной угрозы сейчас выше, чем раньше.
Опасения в странах Балтии усилились после того, как Литва на прошлой неделе заявила о наличии разведывательной информации, согласно которой Москва может рассматривать возможность инсценированной атаки. Суть предполагаемого сценария заключается в использовании захваченных или иным образом полученных украинских беспилотников для удара по объектам в странах Балтии, Польше либо самой России с последующим возложением ответственности на Украину.
Главная угроза
По информации Reuters, один из представителей балтийских разведслужб сообщил, что имеющиеся оценки указывают на возможную подготовку российскими военными и спецслужбами подобной операции против инфраструктуры. При этом собеседник агентства утверждает, что после получения соответствующего политического решения такая операция теоретически могла бы быть проведена в течение нескольких дней. Другой чиновник из региона высказался значительно осторожнее: многочисленные предупреждения союзных разведок произвели сильное впечатление на страны Балтии, однако это не означает, что атака обязательно состоится.
Главной угрозой в таком сценарии считается даже не непосредственный ущерб инфраструктуре. Возможная провокация могла бы вызвать политический хаос внутри НАТО и поставить союзников перед сложным вопросом о том, каким образом реагировать на инцидент и кто в действительности несет за него ответственность.
Еще в мае Россия обвинила государства Балтии в том, что они якобы могут позволить Украине использовать свою территорию для атак беспилотников на Россию, и пригрозила ответными действиями. Страны Балтии отвергли эти обвинения. Именно подобная российская риторика усилила опасения, что в будущем она может быть использована для оправдания провокации или ответных действий.
Ищет слабые места
Опасения Латвии имеют и более широкий контекст. В опубликованном в начале 2026 года отчете латвийского Бюро по защите Сатверсме (SAB) отмечалось, что Россия продолжает искать слабые места в системе безопасности западных стран и расширяет диверсионную деятельность. Латвийская спецслужба также обращала внимание на рост числа нарушений воздушного пространства и появление неопознанных беспилотников возле критической и военной инфраструктуры стран НАТО.
Усиливают охрану и соседи Латвии. Литва привлекла военных для помощи полиции в защите терминала сжиженного природного газа, нефтепродуктового терминала, важного энергетического соединения с Польшей и Круонисской гидроаккумулирующей электростанции.
Инцидент в Польше
Дополнительную тревогу вызвало появление поддельных документов, связанных со строительством первой польской атомной электростанции. Государственная компания Polskie Elektrownie Jadrowe заявила, что происхождение фальшивок удалось проследить до источника, находящегося где-то "к востоку от Польши". Инцидент расследуется совместно со спецслужбами и правоохранительными органами.
На ситуацию накладываются и загадочные инциденты с беспилотниками в Европе. В частности, на прошлой неделе в аэропорту Лейпциг/Галле в Германии был обнаружен дрон со взрывчаткой. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт назвал произошедшее гибридной атакой, однако официально ответственность за нее на Россию возложена не была.
Москва обвинения и подозрения отвергает. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее называл предупреждения о возможных тайных российских операциях "страшилками", которые, по версии Москвы, используются для оправдания милитаризации Европы против России. Российская сторона также заявляет, что западные государства регулярно обвиняют ее во враждебной деятельности, не предоставляя достаточных доказательств.
Как ранее писал Otkrito.lv, директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс заявил, что пока продолжается война в Украине, у России нет военных возможностей открыть еще один фронт против стран НАТО.