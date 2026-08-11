Reuters: Латвия усиливает охрану критической инфраструктуры из-за возможных российских провокаций

По информации Reuters, один из представителей балтийских разведслужб сообщил, что имеющиеся оценки указывают на возможную подготовку российскими военными и спецслужбами подобной операции против инфраструктуры. При этом собеседник агентства утверждает, что после получения соответствующего политического решения такая операция теоретически могла бы быть проведена в течение нескольких дней. Другой чиновник из региона высказался значительно осторожнее: многочисленные предупреждения союзных разведок произвели сильное впечатление на страны Балтии, однако это не означает, что атака обязательно состоится.