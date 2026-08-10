Организация помощи беженцам требует от Минкульта денег на фестиваль культурного разнообразия
Министерство культуры Латвии приостановило финансирование фестиваля культурного разнообразия, связанного с организацией Gribu palīdzēt bēgļiem ("Хочу помогать беженцам"). Организация считает решение незаконным и требует выплатить предусмотренный договором аванс.
Организация Gribu palīdzēt bēgļiem ожидает ответа Министерства культуры Латвии на письмо, в котором оспаривает решение приостановить финансирование проекта "Культурный фестиваль разнообразия как инструмент совместного творчества и интеграции". По словам специалиста организации по защите интересов Эдварда Карлиса Вонсовича, ответ ведомства ожидается на этой неделе.
Организация уже проконсультировалась с адвокатом и считает решение Минкульта незаконным. В Gribu palīdzēt bēgļiem настаивают, что министерство обязано выплатить предусмотренный договором аванс.
Проект финансируется в рамках Фонда убежища, миграции и интеграции. Минкульт ранее решил его приостановить на основании заключения Министерства внутренних дел. Ведомство объяснило, что проект не будет возобновлен до вступления в силу окончательного судебного решения по уголовному делу, в котором член совета организации Иева Раубишко обвиняется в содействии незаконному пересечению государственной границы.
На время приостановки организация не имеет права начинать мероприятия проекта, брать на себя связанные с ним обязательства или подавать расходы к финансированию.
Gribu palīdzēt bēgļiem утверждает, что никаких нарушений в реализации проекта или использовании средств не выявлено. Более того, по состоянию на 1 августа проект еще даже не был начат. По мнению организации, единственной причиной решения стало уголовное дело против Раубишко, по которому окончательного судебного решения пока нет.
В организации считают, что действия Минкульта противоречат договору и принципу презумпции невиновности, поскольку фактически санкции применяются до завершения судебного разбирательства.
Дело Раубишко еще не завершено. Латгальский окружной суд 25 ноября должен вновь начать его рассмотрение. Ранее суд первой инстанции признал Раубишко виновной в содействии незаконному пересечению границы и приговорил к 200 часам общественных работ. При этом суд отметил, что ее мотивом была гуманитарная помощь людям, хотя для ее оказания использовались незаконные методы.
Приговор обжаловали как сама Раубишко и ее защита, так и прокуратура. Прокурор ранее требовал для нее полтора года лишения свободы.