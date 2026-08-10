Организация помощи беженцам требует от Минкульта денег на фестиваль культурного разнообразия

Gribu palīdzēt bēgļiem утверждает, что никаких нарушений в реализации проекта или использовании средств не выявлено. Более того, по состоянию на 1 августа проект еще даже не был начат. По мнению организации, единственной причиной решения стало уголовное дело против Раубишко, по которому окончательного судебного решения пока нет.