Латвийский город обзавелся новым автовокзалом
С 1 сентября все рейсы региональных автобусов, следующих до Айзпуте, будут перенаправлены на новый автовокзал города.
Новый автовокзал Айзпуте будет находиться по улице Звайгжню, 9 (напротив магазина TOP), сообщает самоуправление Южнокурземского края.
Хотя строительные работы на новом автовокзале завершились еще в июне, для автобусного движения его откроют одновременно с изменениями в маршрутной сети, которые внедряет Дирекция автотранспорта в сотрудничестве с перевозчиками — акционерным обществом Liepājas autobusu parks, акционерным обществом Talsu autotransports и обществом с ограниченной ответственностью Latvijas Sabiedriskais autobuss. Поэтому до 31 августа автобусы продолжат курсировать до прежней конечной остановки по адресу ул. Цериню, 2a, в Айзпуте.
Новый автовокзал станет не только современным местом для пассажиров общественного транспорта, но и пунктом мобильности с автостоянками, где можно оставить свой автомобиль и продолжить путь на автобусе.