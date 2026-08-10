Латвийский город обзавелся новым автовокзалом

Хотя строительные работы на новом автовокзале завершились еще в июне, для автобусного движения его откроют одновременно с изменениями в маршрутной сети, которые внедряет Дирекция автотранспорта в сотрудничестве с перевозчиками — акционерным обществом Liepājas autobusu parks, акционерным обществом Talsu autotransports и обществом с ограниченной ответственностью Latvijas Sabiedriskais autobuss. Поэтому до 31 августа автобусы продолжат курсировать до прежней конечной остановки по адресу ул. Цериню, 2a, в Айзпуте.