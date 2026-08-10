В Юрмале продали крупный объект недвижимости за 555 тысяч евро: что получил новый владелец
В Юрмале завершился аукцион по продаже крупного объекта недвижимости на улице Лиелупес, 23. Победителем торгов стало юридическое лицо, предложившее за объект 555 тысяч евро.
Речь идет о довольно серьезной недвижимости - в состав объекта входят земельный участок площадью 3801 квадратный метр, административное здание площадью 2631 квадратный метр и гараж площадью 244 квадратных метра.
Объект расположен в спокойном и зеленом районе Юрмалы, примерно в километре от моря. То есть новый владелец получил не только здания и землю, но и достаточно привлекательное расположение с быстрым доступом как к морю, так и к городской инфраструктуре.
При этом недвижимость требует определенного взгляда на ее дальнейшее использование. Большая площадь помещений позволяет менять планировку, модернизировать здание и адаптировать его под конкретные задачи. Именно возможность переосмыслить объект, очевидно, и является одной из его главных ценностей.
Государство избавляется от ненужной недвижимости
Продажа объекта вписывается в более широкую стратегию VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ). Компания сохраняет в собственности государства те объекты, которые необходимы государственным учреждениям, а недвижимость, которая в долгосрочной перспективе им больше не нужна и при этом создает расходы, выставляет на публичные аукционы.
В данном случае государство получило 555 тысяч евро, а объект недвижимости - нового владельца и возможность получить вторую жизнь. Для государства это довольно практичный подход: вместо того чтобы продолжать содержать пустующие или неиспользуемые здания, их продают тем, кто готов вложить в них собственные средства.
Что можно сделать с такой недвижимостью
Площадь объекта позволяет использовать его далеко не только как обычный частный дом. Просторное административное здание потенциально можно перепланировать и приспособить под различные нужды - от офисного или коммерческого использования до другого проекта, соответствующего разрешенному назначению.
При этом расположение в Юрмале остается главным преимуществом. Зеленый район, близость к морю и городская инфраструктура делают подобные объекты потенциально интересными для инвесторов. Остается только вопрос, какой именно проект новый владелец решит реализовать на этом месте.