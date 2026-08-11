Латвийским неправительственным организациям упростят жизнь и административные процедуры

В целом запланированные изменения позволят сократить административные расходы организаций общественной пользы и VID. После введения нового порядка административные расходы НПО уменьшатся на 198 евро в год, а расходы VID - на 855,57 евро в год. Кроме того, ожидается экономия на почтовых расходах и рабочем времени в размере около 1479 евро в год.