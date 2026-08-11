Латвийским неправительственным организациям упростят жизнь и административные процедуры
Во вторник, 11 августа, Кабинет министров планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов законопроект, предусматривающий упрощение административных процедур и сокращение бюрократической нагрузки для организаций общественной пользы.
Изменениями предусматривается упростить порядок утверждения персонального состава Комиссии по организациям общественной пользы, передав эту функцию министру культуры. Это позволит отказаться от необходимости выносить соответствующие вопросы на рассмотрение Кабинета министров и ускорит принятие решений.
Одновременно планируется перейти на электронное взаимодействие с такими организациями. В дальнейшем заявления на получение статуса организации общественной пользы необходимо будет подавать через Систему электронного декларирования Службы государственных доходов (VID). Все документы и решения VID также будут направляться в электронном виде. Это позволит ускорить обмен информацией и сократить административные расходы как организаций, так и VID.
Законопроект также предусматривает упрощение актуализации реестра организаций общественной пользы в случаях, когда в Регистре предприятий меняется название организации или ее юридический адрес. В дальнейшем такие изменения будут вноситься автоматически, без принятия отдельного решения VID.
Кроме того, уточняется порядок предоставления организациями общественной пользы информации о своей деятельности. Предусматривается, что необходимая информация должна включаться в отчет руководства в составе годового отчета и подаваться в электронном виде.
В целом запланированные изменения позволят сократить административные расходы организаций общественной пользы и VID. После введения нового порядка административные расходы НПО уменьшатся на 198 евро в год, а расходы VID - на 855,57 евро в год. Кроме того, ожидается экономия на почтовых расходах и рабочем времени в размере около 1479 евро в год.
После утверждения законопроекта Кабинетом министров он будет передан на рассмотрение Сейма.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что за два с половиной года VID сократил около 1000 сотрудников и уменьшил расходы на 23 миллиона евро.