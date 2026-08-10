Мурал "Рижская Атлантида"
10 августа в подземном переходе, соединяющем Рижский центральный железнодорожный вокзал и Центральный рынок, торжественно открылся масштабный мурал "Рижская Атлантида".
ФОТО: в подземном переходе у Центрального вокзала Риги открыли мурал "Рижская Атлантида"
10 августа в подземном переходе, соединяющем Рижский центральный железнодорожный вокзал и Центральный рынок, торжественно открылся масштабный мурал "Рижская Атлантида".
Художники создали в центре Риги необычный подводный мир, превратив обычный подземный переход в большое художественное пространство.
Мурал был создан в рамках международного проекта Urban ReLeaf. Его реализовали Рижский планировочный регион и Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы.
"Рижская Атлантида" была вдохновлена экосистемой Рижского городского канала, историями местных жителей и данными о климате, собранными в рамках Urban ReLeaf.
Авторы хотели не просто украсить переход, а заставить прохожих задуматься о связи между городской жизнью, природой и способностью города адаптироваться к климатическим изменениям.
Концепция мурала была разработана с активным участием жителей. В рамках подготовки проекта художники и организаторы проводили интервью с местными жителями, прохожими, торговцами и экспертами.
Исследование показало, что многие жители не до конца осознают значение Рижского городского канала. Между тем водные объекты играют важную роль в сохранении биоразнообразия, охлаждении городской среды, улучшении качества воздуха и повышении общего благополучия жителей.
Мурал затрагивает и более широкую тему - влияние климатических изменений на города. В последние годы волны жары и экстремальные погодные явления становятся все более заметными. Зеленые зоны, деревья и водные объекты помогают смягчать последствия жары и других климатических изменений, одновременно возвращая человеку ощущение связи с природой.
Именно поэтому подземный переход у вокзала превратился в своеобразное напоминание о том, что природная среда существует даже в самом центре большого города.
Urban ReLeaf в Риге занимается не только художественными инициативами. В рамках проекта специалисты и жители изучают, как климатические изменения влияют на городскую среду.
В частности, в Риге исследуются так называемые тепловые острова - участки города, где в солнечную погоду температура ощущается особенно высокой. Прошлым летом жители центра Риги участвовали в измерении тепловых островов и зон термического дискомфорта с помощью специальных умных датчиков. Исследование продолжилось и этим летом.
Ранее в рамках другого этапа проекта жители также измеряли уровень загрязнения воздуха ультрамелкими частицами PM2.5. В центре Риги и его окрестностях установили 20 специальных датчиков. Полученные данные позволили изучить зависимость уровня загрязнения от времени суток, интенсивности движения транспорта, погодных условий, сезона и плотности застройки.
В дальнейшем результаты этих исследований могут использоваться при городском планировании и принятии решений по экологическим вопросам.
Авторами мурала стали Дайнис Руденс - один из известных латвийских художников, работающих в жанре уличного искусства, - и философ и куратор Игорь Губенко.
Руденс известен масштабными работами в общественном пространстве, а Губенко в своих проектах исследует связь искусства, людей и городской среды. Художников выбрали в результате конкурса. Специальное жюри оценивало концепции на тему зеленого города и вовлечения местных жителей.
Проект Urban ReLeaf финансируется программой Европейского союза "Горизонт Европа". Помимо Риги, он реализуется в Афинах, Кашкайше, Данди, Мангейме и Утрехте. Его главная цель - использовать данные и наблюдения жителей для адаптации городов к климатическим изменениям, развития зеленой инфраструктуры и более эффективного городского планирования.