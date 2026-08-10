ФОТО: в подземном переходе у Центрального вокзала открыли мурал "Рижская Атлантида"

Мурал затрагивает и более широкую тему - влияние климатических изменений на города. В последние годы волны жары и экстремальные погодные явления становятся все более заметными. Зеленые зоны, деревья и водные объекты помогают смягчать последствия жары и других климатических изменений, одновременно возвращая человеку ощущение связи с природой. Именно поэтому подземный переход у вокзала превратился в своеобразное напоминание о том, что природная среда существует даже в самом центре большого города.