airBaltic урезает зимнее расписание - какие рейсы из Риги попадут под сокращение

Будут закрыты рейсы из Риги в Любляну и на Мальту, из Таллина в лондонский аэропорт Гатвик, из Вильнюса в Берлин и Дубай, а также несколько курортных маршрутов из Лас-Пальмаса и направление Паланга - Тенерифе.