airBaltic урезает зимнее расписание - какие рейсы из Риги попадут под сокращение
airBaltic готовит изменения в зимнем расписании - авиакомпания полностью закроет девять маршрутов и сократит количество рейсов еще на 16 направлениях. Изменения затронут и несколько популярных рейсов из Риги.
Будут закрыты рейсы из Риги в Любляну и на Мальту, из Таллина в лондонский аэропорт Гатвик, из Вильнюса в Берлин и Дубай, а также несколько курортных маршрутов из Лас-Пальмаса и направление Паланга - Тенерифе.
На маршруте Рига - Копенгаген количество рейсов сократят на три в неделю. Из Риги в Стокгольм, Франкфурт и Тампере будут выполнять на два рейса в неделю меньше.
Еще на один рейс в неделю сократят частоту полетов по ряду других направлений, в том числе из Риги в Биллунн, Дубай, Осло, Бухарест и Шарм-эш-Шейх.
В airBaltic пояснили, что авиакомпания регулярно пересматривает маршрутную сеть и расписание, учитывая спрос пассажиров, сезонность, коммерческие факторы и общую ситуацию на рынке. Поэтому на зимний сезон, который длится с октября по март, компания корректирует количество рейсов в соответствии с ожидаемым спросом.
Кроме того, airBaltic оптимизирует работу сезонной базы в Куусамо в Финляндии и также корректирует там программу полетов.
По словам Зилбертса, изменения затронут лишь небольшую часть всей маршрутной сети airBaltic и являются обычной частью коммерческого планирования. Они не связаны с долгосрочной стратегией или планами развития компании.
Если изменения затронут уже купленные билеты, airBaltic по возможности предложит пассажирам альтернативные рейсы и заранее сообщит об изменениях. Пассажиры смогут выбрать другой рейс в пределах 14 дней до или после первоначальной даты вылета либо оформить возврат денег на сайте airBaltic.
В первом квартале 2026 года убытки концерна airBaltic составили 70,064 миллиона евро, что в 2,4 раза больше, чем за тот же период 2025 года. При этом оборот вырос на 12,3% и достиг 149,086 миллиона евро.
В компании объясняли увеличение убытков колебаниями валютных курсов, расходами на финансирование, сокращением коммерческой поддержки и ростом затрат по нескольким направлениям.
По итогам 2025 года оборот концерна airBaltic вырос на 4,2% и составил 779,344 миллиона евро. Убытки достигли 44,337 миллиона евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году.
В 2025 году авиакомпания перевезла 5,2 миллиона пассажиров - на 1% больше, чем годом ранее.
Сейчас Латвии принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa - 10%, компании Aircraft Leasing 1 датского предпринимателя Ларса Тюсена - 1,62%, еще 0,01% принадлежат другим акционерам. При этом airBaltic приостановила подготовку к возможному IPO и сейчас не рассматривает выход на биржу как источник капитала в 2026 году.
Согласно годовому отчету, несмотря на ожидаемое улучшение операционных и коммерческих показателей, в 2026 году airBaltic прогнозирует отрицательный свободный денежный поток. По нынешним оценкам руководства, для финансирования работы в зимний сезон 2026/2027 годов компании может потребоваться дополнительное вливание в размере от 100 до 150 миллионов евро.