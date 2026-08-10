Между Слокой и Тукумсом поезда хотят разогнать до 140 км/ч
На участке Слока - Тукумс II готовят крупную модернизацию железной дороги. После завершения работ поезда смогут развивать скорость до 140 км/ч, а стоимость проекта может достичь почти 36 миллионов евро.
13 августа Latvijas dzelzceļš (LDz) проведет в MS Teams консультацию с потенциальными поставщиками. Компания намерена представить основные условия будущей закупки, оценить возможности участников выполнить необходимые работы и выслушать предложения по улучшению документации. Комментарии и предложения от заинтересованных компаний будут приниматься до 24 августа.
Проект предусматривает повышение скорости движения поездов на линии Слока - Тукумс II. В работы войдут проектирование, авторский надзор и непосредственно строительство. Проект будет софинансироваться из Фонда сплочения Евросоюза.
Если закупка необходимых для железнодорожных работ материалов будет возложена на подрядчика, предполагаемая стоимость договора составит 35,8 миллиона евро без НДС. Если материалы не будут включены в предложение подрядчика, стоимость оценивается в 32 миллиона евро.
Главная цель проекта - увеличить максимальную скорость поездов на участке Слока - Тукумс II до 140 километров в час.
Всего на модернизацию железной дороги в рамках европейской программы на 2021-2027 годы предусмотрено 118,6 миллиона евро. Из них 100,8 миллиона составит финансирование Фонда сплочения ЕС, еще 17,8 миллиона евро - средства государственного бюджета.
До конца 2029 года LDz планирует реализовать три крупных проекта. Помимо увеличения скорости между Слокой и Тукумсом II, предусмотрено строительство 20 повышенных пассажирских платформ на нескольких железнодорожных направлениях, а также создание новой системы железнодорожной радиосвязи с 20 базовыми станциями мобильной связи 5G.