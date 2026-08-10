Между Слокой и Тукумсом поезда хотят разогнать до 140 км/ч

Если закупка необходимых для железнодорожных работ материалов будет возложена на подрядчика, предполагаемая стоимость договора составит 35,8 миллиона евро без НДС. Если материалы не будут включены в предложение подрядчика, стоимость оценивается в 32 миллиона евро.