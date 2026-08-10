Во вторник погода испортится - синоптики предупреждают о ливнях и порывах ветра
В ближайшие сутки в Латвии временами будет идти дождь, местами ожидаются грозы, прогнозируют синоптики.
Дождевые облака пройдут над страной как в ночь на вторник, так и днем. Во время гроз местами возможны сильные ливни, мощные порывы ветра и даже град. При этом временами будет выглядывать солнце.
Ветер будет дуть преимущественно с запада. Ночью на побережье порывы могут достигать 15 метров в секунду, а днем по всей стране скорость ветра временами составит 11-16 метров в секунду. Под грозовыми облаками локально возможны еще более сильные порывы. Температура воздуха ночью опустится до +12...+17 градусов, днем ожидается не выше +17...+22 градусов.
В Риге будет переменная облачность, временами пройдет дождь, а днем возможна гроза. Ночью при слабом юго-западном ветре температура понизится примерно до +15 градусов.
Днем ветер повернет на западный и северо-западный и в порывах временами будет усиливаться до 16 метров в секунду. Температура воздуха в столице не превысит +20 градусов.