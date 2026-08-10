Хватит ли латвийцам еды, если границы снова закроются? Эксперт назвал слабое место снабжения
Сегодня потребитель в Латвии привык к тому, что на полках магазинов можно найти продукты со всего мира. Однако серьезный кризис способен быстро разрушить привычную систему поставок. Опыт пандемии Covid-19 уже показал, насколько уязвимой может оказаться зависимость от импорта.
Председатель правления Совета сотрудничества сельскохозяйственных организаций (LOSP) Гунтис Гутманис считает, что подготовка Латвии к чрезвычайной ситуации должна включать не только запасы готовой еды. Необходимо обеспечить работу всей продовольственной цепочки - от производства и переработки до логистики и доставки продуктов потребителям.
Границы закрылись в один день
Гутманис считает, что одним из самых важных уроков стала пандемия коронавируса. До Covid-19 считалось логичным производить продукты там, где это дешевле, а затем при необходимости доставлять их в другие страны.
Но кризис показал, что такая модель может перестать работать практически мгновенно. "В один день закрылись границы. Оказалось, что привезти нельзя".
По мнению эксперта, именно поэтому вопрос местного производства продуктов - это не только вопрос поддержки латвийских производителей или выбора покупателей в магазине. В чрезвычайной ситуации наличие собственного производства становится частью национальной безопасности. "Если у нас есть производство, если у нас есть переработка, если у нас есть снабжение местными продуктами, тогда мы находимся в гораздо более безопасной ситуации. Мы можем питаться местными продуктами".
При этом, как подчеркнул Гутманис, продовольственная безопасность означает гораздо больше, чем наличие запасов готовых продуктов на складах.
В случае серьезного кризиса система должна продолжать работать не несколько дней, а как минимум несколько месяцев. "Есть вопросы, которые мы еще должны доработать, решить, чтобы эта система, которая работает, продолжала работать в долгосрочной перспективе. Не только два дня, а, может быть, два-три месяца и, возможно, еще дольше".
Речь идет обо всей цепочке поставок. В ней важны не только продукты, которые уже находятся на складах, но и производство сырья, переработка, доставка продукции производителям и магазинам. "Это вся продовольственная цепочка - не только произведенная конечная продукция, но и переработка, поставка переработчику, производителю. Есть некоторые вещи, которые еще необходимо дополнить".
Главная проблема - логистика
Еще один важный урок Латвия может получить из опыта Украины. По словам Гутманиса, во время войны представители Украины неоднократно рассказывали латвийской стороне о наиболее уязвимых звеньях продовольственной системы. Одним из главных рисков оказалась логистика.
Даже если фермеры продолжают производить продукты, а предприятия способны их перерабатывать, продовольствие необходимо доставить туда, где оно требуется. При нарушении транспортного сообщения вся цепочка может оказаться под угрозой. "Мы много говорили во время этой войны с украинцами, которые приезжали к нам и рассказывали конкретные вещи - какие критические составляющие цепочки становятся наиболее уязвимыми в чрезвычайной ситуации. Это логистика. И здесь у нас тоже еще есть работа, которую необходимо сделать".
По словам эксперта, работа над готовностью продовольственной системы Латвии к кризисам уже ведется. Представители сельскохозяйственного сектора обсуждали эти вопросы и с представителями оборонного ведомства.
При этом Гутманис подчеркнул, что общественности не обязательно знать все детали подобных планов. "Работа идет. Конечно, не обо всем нужно публично рассказывать, но кому-то нужно дома сделать свою работу".