Хватит ли латвийцам еды, если границы снова закроются? Эксперт назвал слабое место нашего снабжения

Даже если фермеры продолжают производить продукты, а предприятия способны их перерабатывать, продовольствие необходимо доставить туда, где оно требуется. При нарушении транспортного сообщения вся цепочка может оказаться под угрозой. "Мы много говорили во время этой войны с украинцами, которые приезжали к нам и рассказывали конкретные вещи - какие критические составляющие цепочки становятся наиболее уязвимыми в чрезвычайной ситуации. Это логистика. И здесь у нас тоже еще есть работа, которую необходимо сделать".