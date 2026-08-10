За фото могил - дело о госизмене: в России ужесточают преследование за сбор данных о погибших

При этом сами сообщения о задержаниях не означают, что каждый человек, сфотографировавший военную могилу, автоматически будет обвинен в государственной измене. Речь идет о конкретных уголовных делах, в которых следствие, судя по опубликованным данным, пытается связать сбор такой информации с предполагаемой передачей сведений украинской стороне.