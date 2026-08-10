За фото могил - дело о госизмене: в России ужесточают преследование за сбор данных о погибших
В России людей начали задерживать за фотографии могил погибших в Украине военных. Следователи могут трактовать такие снимки и переписку с заказчиками как доказательство государственной измены. Об этом сообщает издание "Медиазона", которое совместно с русской службой BBC ведет базу данных погибших российских военных.
По данным журналистов, если в телефоне человека обнаруживают фотографии таких могил, а также переписку с тем, кто просил сделать снимки, сотрудники Федеральной службы безопасности могут возбудить уголовное дело по статье о государственной измене.
При этом обвинения, как утверждает "Медиазона", формулируются таким образом, будто фотографии были сделаны по заданию украинских спецслужб.
Как фотографии становятся поводом для уголовного дела
За последний месяц на сайте Ярославского областного суда появилась информация как минимум о двух уголовных делах по обвинению в государственной измене. В конце июня похожее дело привело к задержанию нескольких жителей Томской области. Точное количество задержанных при этом неизвестно.
Таким образом, обычная фотография с кладбища может стать частью доказательств по делу о предполагаемом сотрудничестве с иностранной стороной, если следствие обнаружит в телефоне переписку.
"Медиазона" теперь просит этого не делать
"Медиазона" совместно с русской службой BBC занимается подсчетом российских военнослужащих, погибших в войне против Украины. Для этого журналисты ранее действительно обращались к добровольцам с просьбой присылать фотографии новых военных могил на российских кладбищах.
Теперь редакция настоятельно призывает не фотографировать такие могилы и не отправлять подобные снимки журналистам.
Издание фактически предупреждает добровольцев о возможных последствиях: обнаружение фотографий и переписки на телефоне в нынешних российских реалиях может привлечь внимание силовых структур и стать основанием для уголовного преследования.
При этом сами сообщения о задержаниях не означают, что каждый человек, сфотографировавший военную могилу, автоматически будет обвинен в государственной измене. Речь идет о конкретных уголовных делах, в которых следствие, судя по опубликованным данным, пытается связать сбор такой информации с предполагаемой передачей сведений украинской стороне.