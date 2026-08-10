Еще один крупный магазин появится у трассы Рига - Вентспилс
В Угале Вентспилсского края началось активное строительство нового магазина ELVI. После завершения работ в поселке появится современный торговый объект и около 10 новых рабочих мест.
Новый магазин будет расположен недалеко от шоссе государственного значения Рига - Вентспилс, поэтому им смогут пользоваться не только местные жители, но и автомобилисты, проезжающие через Угале.
В строительство и обустройство магазина планируется инвестировать около двух миллионов евро.
Член правления SIA ELVI Latvija Лайла Вартукаптейне отмечает, что открытие новых магазинов в регионах способствует развитию местной экономики, созданию рабочих мест, благоустройству инфраструктуры и поступлению налогов в муниципальный бюджет.
По ее словам, для сравнительно небольшого поселка создание примерно 10 рабочих мест является заметным событием. Хотя набор сотрудников еще официально не начался, компания уже получает вопросы о вакансиях и заявления от потенциальных работников.
Открыть новый магазин планируется до конца 2026 года.