Сколько вы платите банку на самом деле? Опрос раскрыл главную ошибку жителей Латвии

Получается, при выборе банковской карты смотреть только на размер ежемесячной комиссии - не самая разумная стратегия. Гораздо полезнее оценить всю картину целиком: сколько стоит обслуживание, есть ли комиссии за операции и снятие наличных, насколько удобное мобильное приложение, можно ли пользоваться цифровой картой, предусмотрен ли возврат денег за покупки, есть ли страховка и другие дополнительные преимущества.