Сколько вы платите банку на самом деле? Опрос раскрыл главную ошибку жителей Латвии
Выбирая банковскую карту, большинство людей смотрит прежде всего на комиссию. Но есть любопытный нюанс: почти 4 из 10 жителей Латвии вообще не сравнивают предложения разных банков. Получается парадокс - тарифы на мобильную связь и подписки мы готовы изучать, а условия банка, которому доверяем свои деньги, часто принимаем как данность.
Согласно результатам опроса банка Luminor, 39% жителей Латвии при выборе банковской карты не сравнивают предложения разных банков. Среди тех, кто все же изучает варианты, главным критерием оказываются финансовые условия.
За что мы готовы платить банку
Комиссии остаются самым важным фактором - на них обращают внимание 41% жителей. Причем дополнительные платежи становятся особенно чувствительными, когда речь идет о второй банковской карте.
Если человек рассматривает возможность получить карту еще одного банка, именно дополнительные комиссии чаще всего становятся причиной отказаться от этой идеи. На них указали 37% опрошенных.
И это вполне объяснимо. Банковская карта используется практически каждый день, поэтому даже небольшая комиссия, которую мы перестаем замечать со временем, в итоге превращается в регулярный расход.
Но цена - далеко не единственное, что можно сравнивать.
Почти каждый третий житель обращает внимание на дополнительные преимущества карты - например, возврат части денег за покупки или туристическую страховку. Пятая часть опрошенных интересуется цифровыми возможностями, в том числе цифровыми картами и функциями мобильного приложения.
А вот мнение окружающих влияет гораздо меньше. Отзывы других людей учитывают только 8% жителей. Дизайн карты и маркетинговые акции оказались еще менее значимыми - их отметили всего 2%.
Банк выбираем один раз - и надолго
Самое интересное в результатах опроса, пожалуй, даже не отношение к банковским картам, а то, насколько редко люди вообще пересматривают свой выбор банка.
Есть своеобразная финансовая привычка: однажды открыв счет, человек может пользоваться им годами, практически не задумываясь о том, изменились ли условия.
Причины понятны. Кто-то открыл первый счет по совету родителей, кто-то выбрал банк во время учебы, кто-то - при устройстве на первую работу. А дальше менять привычный банк просто лень: нужно разбираться в новых условиях, переводить платежи, привыкать к другому приложению.
При этом в других сферах мы ведем себя совершенно иначе. Можем сравнивать тарифы мобильных операторов, искать более выгодного поставщика электричества, выбирать между стриминговыми сервисами. Но банк, которому доверяем зарплату, накопления и ежедневные платежи, почему-то остается вне зоны регулярного сравнения.
Наличные постепенно уходят в прошлое
Еще один показатель меняющегося финансового поведения - отношение к наличным. По данным Банка Латвии, доля безналичных расчетов достигла 79%. А согласно опросу Luminor, наличные в качестве основного способа оплаты используют только 9% жителей.
Полностью отказываться от наличных, конечно, пока никто не собирается. Они по-прежнему могут пригодиться на рынке, небольших ярмарках или в других местах, где карта принимается не всегда.
Но даже здесь технологии постепенно меняют привычки. Сегодня снять наличные в банкомате можно и с помощью цифровой карты в смартфоне.
Что действительно стоит сравнивать
Получается, при выборе банковской карты смотреть только на размер ежемесячной комиссии - не самая разумная стратегия. Гораздо полезнее оценить всю картину целиком: сколько стоит обслуживание, есть ли комиссии за операции и снятие наличных, насколько удобное мобильное приложение, можно ли пользоваться цифровой картой, предусмотрен ли возврат денег за покупки, есть ли страховка и другие дополнительные преимущества.
Иными словами, самая дешевая карта не обязательно окажется самой выгодной.
"Банковская карта - одна из наиболее часто используемых в повседневной жизни финансовых услуг, поэтому понятно, что люди обращают внимание на ее стоимость. Однако все чаще выбор клиентов определяет не только цена, но и общий опыт использования", - отмечает руководитель отдела развития бизнеса Luminor Екатерина Зинича.
Латвия не самая активная в Балтии
Если сравнивать страны Балтии, латвийцы оказываются далеко не самыми активными в изучении банковских предложений. В Эстонии предложения банковских карт сравнивают чаще всего. Тем не менее и там 30% жителей вообще этого не делают. В Литве ситуация еще более похожа на латвийскую - 41% опрошенных не сравнивают предложения разных банков. Так что привычка годами оставаться в одном банке - скорее региональная особенность, чем исключительно латвийская.
Возможно, проблема в том, что банковские услуги кажутся слишком сложными для сравнения. Но на практике иногда достаточно потратить немного времени и посмотреть не только на красивую рекламу или привычный логотип, а на конкретные условия.
Потому что несколько небольших комиссий, которые мы почти не замечаем по отдельности, за год вполне могут превратиться в сумму, которую уже сложно назвать незначительной.