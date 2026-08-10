Многие жители Латвии признались, что делали одну крайне опасную денежную операцию

Чаще всего необходимость брать новый заем для погашения других кредитных обязательств возникала у жителей экономически активного возраста. В возрастной группе от 30 до 39 лет так поступали 37% опрошенных, а среди людей в возрасте от 40 до 49 лет - 36%. Для сравнения, среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет с такой ситуацией сталкивались лишь 17%, а среди пожилых людей в возрасте от 60 до 74 лет - 19%.