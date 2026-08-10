Многие жители Латвии признались, что делали одну крайне опасную денежную операцию
Примерно каждый четвертый, или 27% жителей Латвии, признались, что в течение жизни ему приходилось брать взаймы, чтобы погасить другие кредитные обязательства, свидетельствует опрос жителей Латвии, проведенный Бюро кредитной информации (KIB) совместно с исследовательской компанией Norstat.
В то же время большинство опрошенных, или 61%, заявили, что никогда не оказывались в подобной ситуации, а 13% респондентов признались, что вообще никогда не брали займов.
Чаще всего необходимость брать новый заем для погашения других кредитных обязательств возникала у жителей экономически активного возраста. В возрастной группе от 30 до 39 лет так поступали 37% опрошенных, а среди людей в возрасте от 40 до 49 лет - 36%. Для сравнения, среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет с такой ситуацией сталкивались лишь 17%, а среди пожилых людей в возрасте от 60 до 74 лет - 19%.
Опрос также показывает, что чаще занимать деньги для погашения других кредитов приходилось жителям с более низкими доходами на одного члена домохозяйства - до 550 евро в месяц. О подобном опыте сообщили 37% таких респондентов. Существенных различий между мужчинами и женщинами в этом вопросе не наблюдается.
Член правления Бюро кредитной информации Интарс Микелсонс отмечает, что оформление нового займа для погашения прежних обязательств, как правило, является серьезным сигналом о финансовых трудностях, особенно если это становится регулярной практикой.
"Если новый заем берется исключительно для того, чтобы внести платеж по предыдущему кредиту, без долгосрочного решения проблемы, это может свидетельствовать о потере финансового равновесия. Особенно тревожно, что с такой ситуацией чаще всего сталкиваются люди на том этапе жизни, когда им одновременно необходимо содержать семью, выплачивать жилищный кредит и покрывать множество других повседневных расходов", - подчеркивает Интарс Микелсонс.
По его мнению, результаты опроса свидетельствуют о том, что, хотя большинству жителей Латвии до сих пор удавалось избегать необходимости погашать одни кредитные обязательства за счет других, опыт почти трети населения говорит о значительной финансовой уязвимости.
В условиях экономической неопределенности особенно важно регулярно пересматривать свои расходы, избегать чрезмерной кредитной нагрузки и создавать финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных обстоятельств.
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