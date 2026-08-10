В Латвии задержали гражданку России по подозрению в финансировании российской армии
Служба государственной безопасности Латвии (VDD) 5 августа задержала человека по подозрению в финансировании российских вооруженных сил для продолжения войны против Украины.
Уголовный процесс по подозрению в финансировании вооруженного конфликта был начат еще 12 февраля 2025 года.
В ходе расследования VDD установила, что задержанная гражданка России, которая уже несколько лет живет в Латвии, после начала российского вторжения в Украину откликалась на призывы в интернете о финансовой и материальной помощи для ведения войны. По данным службы, она регулярно переводила деньги в поддержку российских вооруженных сил.
В рамках того же уголовного процесса 14 мая этого года была задержана еще одна женщина. Она участвовала в сборе денег и других материальных средств в поддержку российских вооруженных сил. Следствие установило, что задержанная негражданка Латвии переводила собранные пожертвования со своего банковского счета в Россию.
Обеим подозреваемым в качестве меры пресечения назначен арест.