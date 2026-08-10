В Латвии задержали гражданку России по подозрению в финансировании российской армии

В ходе расследования VDD установила, что задержанная гражданка России, которая уже несколько лет живет в Латвии, после начала российского вторжения в Украину откликалась на призывы в интернете о финансовой и материальной помощи для ведения войны. По данным службы, она регулярно переводила деньги в поддержку российских вооруженных сил.