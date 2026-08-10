В Латвии задержали гражданку России по подозрению в финансировании российской армии
Фото: Valsts drošības dienests.
VDD задержала вторую фигурантку дела о финансировании российской армии.
В Латвии

В Латвии задержали гражданку России по подозрению в финансировании российской армии

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Служба государственной безопасности Латвии (VDD) 5 августа задержала человека по подозрению в финансировании российских вооруженных сил для продолжения войны против Украины.

Уголовный процесс по подозрению в финансировании вооруженного конфликта был начат еще 12 февраля 2025 года.

В ходе расследования VDD установила, что задержанная гражданка России, которая уже несколько лет живет в Латвии, после начала российского вторжения в Украину откликалась на призывы в интернете о финансовой и материальной помощи для ведения войны. По данным службы, она регулярно переводила деньги в поддержку российских вооруженных сил.

В рамках того же уголовного процесса 14 мая этого года была задержана еще одна женщина. Она участвовала в сборе денег и других материальных средств в поддержку российских вооруженных сил. Следствие установило, что задержанная негражданка Латвии переводила собранные пожертвования со своего банковского счета в Россию.

Обеим подозреваемым в качестве меры пресечения назначен арест.

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