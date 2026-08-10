Новая площадка с видом на Старую Ригу уже открыта - почему люди не спешат приходить сюда на отдых?

Однако гораздо больше комментариев было посвящено вопросу о том, для кого вообще создано это пространство. "И что эти люди здесь будут делать? Сидеть, жариться на солнце и смотреть на воду?" - поинтересовался один из пользователей. Другие отмечали, что в непосредственной близости практически нет жилых домов. В основном здесь расположены офисные и промышленные здания, поэтому после окончания рабочего дня поток людей резко сокращается.