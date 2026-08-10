Новая площадка с видом на Старую Ригу уже открыта - почему люди не спешат приходить сюда на отдых?
Новая смотровая площадка в начале променада на Мукусалас, расположенная напротив Латвийской национальной библиотеки, должна была стать еще одним местом для отдыха у Даугавы. Однако, по мнению рижан, пока она не пользуется интересом.
По замыслу дизайнеров, ступенчатая конструкция символически повторяет отражение "Замка света" - здания Национальной библиотеки - в воде реки. Она должна стать отличным местом для отдыха, особенно в теплое время года, когда с нее можно наслаждаться видом на Старую Ригу. Однако у жителей возник вопрос: почему красивое пространство практически не используется?
Один из рижан написал в социальных сетях, что специально несколько вечеров проезжал по набережной и был удивлен тем, как мало людей пользуются возможностью посидеть у воды с прекрасным панорамным видом. "Неужели мы еще не привыкли? Или здесь не хватает какого-нибудь кафе?" - задался он вопросом.
Šonedēļ vakaros speciāli izbraucu pa promenādi un tiešām izbrīna, cik maz cilvēku izmanto iespēju pasēdēt ar brīnišķīgu skatu uz Vecrīgu. 🤨— Kaspars Zandbergs (@saliktengriba) August 5, 2026
Neesam vēl pieraduši? 🤔 Vai arī prasās kāda ēdināšana? https://t.co/E1nbDKyxx5 pic.twitter.com/eMZfxDB4yM
Публикация вызвала активное обсуждение. Некоторые рижане восприняли новую площадку положительно. "Да, здесь здорово, лучший вид на Ригу", - написал один из комментаторов. Другой признался, что только недавно узнал об открытии площадки и теперь собирается посетить ее вечером, если не будет дождя.
Были и те, кто предложил добавить инфраструктуру. Один из пользователей считает, что летом здесь могло бы работать кафе или другое заведение, которое помогло бы "оживить" территорию. Еще один комментатор предположил, что туристам здесь действительно не хватает хотя бы киоска с мороженым.
Однако гораздо больше комментариев было посвящено вопросу о том, для кого вообще создано это пространство. "И что эти люди здесь будут делать? Сидеть, жариться на солнце и смотреть на воду?" - поинтересовался один из пользователей. Другие отмечали, что в непосредственной близости практически нет жилых домов. В основном здесь расположены офисные и промышленные здания, поэтому после окончания рабочего дня поток людей резко сокращается.
"Людям, работающим в офисах, некогда идти на эту набережную - им нужно работать. Летом еще можно увидеть отдельных велосипедистов, а зимой здесь вообще никого не будет", - написал один из комментаторов.
Другой задался похожим вопросом: зачем человеку после работы снова ехать в эту часть города, чтобы просто посидеть, если он уже уехал домой? Некоторые жители считают, что место для прогулок стоило создавать в более оживленной части города. "Здесь нет людей. Отсюда и сюда особо некуда идти. Набережную нужно было делать на другой стороне", - написал один из участников дискуссии.
Отдельная тема обсуждения - внешний вид и благоустройство площадки. Несколько человек пожаловались на большое количество бетона и отсутствие тени. "Какое удовольствие сидеть на бетоне?" - спросил один из пользователей, добавив, что лучше было бы сделать зеленую зону с газоном, где люди могли бы загорать.
Другой отметил, что днем на площадке может быть "как на сковородке", поскольку практически нет деревьев и навесов. "Для того чтобы здесь было интересно, одного голого бетона недостаточно. Нужны кафе и многое другое", - считает еще один комментатор.
Звучали и более конкретные предложения. Например, один из пользователей предложил обустроить здесь место для купания - своеобразный открытый бассейн.
Некоторые пользователи считают, что добраться сюда пешком непросто из-за скоростной дороги, тоннелей и недостаточного количества удобных переходов. "Это AB dambis. Чтобы попасть сюда, нужно либо переходить дороги, либо идти через лабиринт тоннелей", - написал один из участников обсуждения. Другой пожаловался, что с набережной трудно нормально попасть в нужную часть города, а путь к ней получается слишком длинным.
При этом один из пользователей отметил, что первоначально вообще не знал, что набережная уже доступна для людей: по его словам, из-за продолжительного строительства, последующего закрытия и ограждений у него сложилось впечатление, что объект до сих пор не открыт.