Пунтулис призывает Сейм возобновить работу над переименованием "советских" улиц

"Недопустимо, что в Латвии до сих пор существуют такие названия улиц, как, например, Пионерская улица. Она есть в 11 населенных пунктах Латвии. До сих пор остаются четыре Московские улицы, Октябрьская улица есть в пяти местах, улицы коллаборациониста Андрея Упита - как минимум в шести. Есть также улицы в Риге и Елгаве, названные в честь министра оккупационного правительства Паулса Лейиньша. Кроме того, в Латвии существуют такие населенные пункты, как Холодные Ручьи и Тихая Пристань. Подобных нелепостей в названиях улиц и населенных пунктов по-прежнему слишком много, и это нужно менять", - заявил Пунтулис.