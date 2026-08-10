Пунтулис призывает Сейм возобновить работу над переименованием "советских" улиц
Министр культуры Наурис Пунтулис предлагает вновь поднять в Сейме вопрос о переименовании улиц и населенных пунктов, названия которых связаны с коммунистическим тоталитарным режимом и политикой русификации.
Наурис Пунтулис направил соответствующее обращение в Комиссию Сейма по образованию, культуре и науке. Речь идет о предложении, которое еще 19 июня 2023 года в порядке статьи 47 Конституции выдвинул тогдашний президент Латвии Эгил Левитс.
Предлагаемый закон предусматривает переименование улиц и населенных пунктов, названия которых появились во время тоталитарного оккупационного режима и, по замыслу авторов, не соответствуют латышской культурной среде и государственности Латвийской Республики.
"Недопустимо, что в Латвии до сих пор существуют такие названия улиц, как, например, Пионерская улица. Она есть в 11 населенных пунктах Латвии. До сих пор остаются четыре Московские улицы, Октябрьская улица есть в пяти местах, улицы коллаборациониста Андрея Упита - как минимум в шести. Есть также улицы в Риге и Елгаве, названные в честь министра оккупационного правительства Паулса Лейиньша. Кроме того, в Латвии существуют такие населенные пункты, как Холодные Ручьи и Тихая Пристань. Подобных нелепостей в названиях улиц и населенных пунктов по-прежнему слишком много, и это нужно менять", - заявил Пунтулис.
По словам министра, спустя более 30 лет после восстановления независимости Латвии пришло время отказаться от следов прошлого, которые, по его мнению, не соответствуют представлению о свободном и демократическом государстве.
"Отказ от названий улиц, прославляющих коммунистический тоталитарный режим или людей, которые его поддерживали, поможет создать более латышскую среду, укрепить латышское самосознание и подчеркнуть ценности свободного и демократического государства. Это стало бы еще одним давно необходимым решением для преодоления тоталитарного прошлого и формирования единого исторического сознания общества", - сказал Пунтулис.
В письме Эгила Левитса, направленном Сейму в 2023 году, была обоснована необходимость такого закона. К нему также прилагался разработанный обществом Publiskās atmiņas centrs законопроект о переименовании улиц, названных в период оккупации, а также перечень конкретных улиц и географических названий в Латвии, которые предлагалось изменить.
В июле этого года Пунтулис встретился с председателем правления Publiskās atmiņas centrs, доктором истории Карлисом Кангерисом, и исследователями общества.
Publiskās atmiņas centrs занимается изучением истории периода оккупации Латвии и за последние годы обновил законопроект о переименовании названий, связанных с коммунистическим тоталитарным режимом и русификацией. Вместе с инициативой Пунтулиса документ передан на рассмотрение Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке.
Общество также заново составило список географических названий, которые, по его мнению, необходимо изменить.