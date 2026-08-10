Rimi срочно отзывает популярный мясной продукт - его надо вернуть в магазины
Фото: Shutterstock
Rimi срочно отзывает куриный шашлык из-за возможного микробиологического загрязнения.
В Латвии

Rimi срочно отзывает популярный мясной продукт - его надо вернуть в магазины

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Торговая сеть Rimi призывает покупателей вернуть один из продуктов, поскольку существует вероятность его микробиологического загрязнения.

Речь идет о курином шашлыке Cāļa gaļas šašliks Armeenia Grill.

Данные товара:

  • EAN: 2323109200000
  • срок годности: 11 августа 2026 года
  • поставщик: Hogg Invest OÜ

Причиной отзыва Rimi называет возможное микробиологическое загрязнение продукта.

Покупателей, которые приобрели именно этот товар с указанным сроком годности, просят не употреблять его и вернуть в ближайший магазин Rimi до 20 августа 2026 года.

Для возврата потребуется чек. Покупателю возместят полную стоимость товара.

Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону Rimi 80000180.

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