Rimi срочно отзывает куриный шашлык из-за возможного микробиологического загрязнения.
В Латвии
Сегодня 11:55
Rimi срочно отзывает популярный мясной продукт - его надо вернуть в магазины
Торговая сеть Rimi призывает покупателей вернуть один из продуктов, поскольку существует вероятность его микробиологического загрязнения.
Речь идет о курином шашлыке Cāļa gaļas šašliks Armeenia Grill.
Данные товара:
- EAN: 2323109200000
- срок годности: 11 августа 2026 года
- поставщик: Hogg Invest OÜ
Причиной отзыва Rimi называет возможное микробиологическое загрязнение продукта.
Покупателей, которые приобрели именно этот товар с указанным сроком годности, просят не употреблять его и вернуть в ближайший магазин Rimi до 20 августа 2026 года.
Для возврата потребуется чек. Покупателю возместят полную стоимость товара.
Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону Rimi 80000180.