"Неприемлемый правовой вакуум". Латвийская ассоциация торговцев обвинила власти в затягивании решения по MERE
Латвийская ассоциация торговцев (LTA) недовольна решениями Службы финансовой разведки (FID) в связи с закрытой сетью магазинов MERE. По мнению ассоциации, из-за нынешних правил латвийские поставщики и сотрудники магазинов оказались в очень сложной финансовой и юридической ситуации.
По последним данным LTA, общая сумма замороженных денег и товаров латвийских поставщиков уже превышает 1,52 миллиона евро.
Чтобы получить свои деньги, поставщик сначала должен согласовать требование с руководством закрытой сети MERE. После этого уже сама MERE должна обратиться в FID и попросить разрешение на конкретную выплату. Остальным компаниям придется ждать завершения полной инвентаризации. По оценке LTA, это займет как минимум неделю.
При этом пока неизвестно, хватит ли у MERE средств, чтобы рассчитаться со всеми поставщиками, и что произойдет с долгами, которые компания не сможет погасить.
Еще сложнее ситуация с возвратом товаров. Поставщики могут забрать неоплаченную продукцию, однако пока нет окончательного решения, смогут ли они затем продать ее в других магазинах Латвии. Этот вопрос еще обсуждается с Продовольственно-ветеринарной службой и Министерством земледелия.
Президент LTA Хенрик Данусевич считает, что предпринимателей фактически заставляют выбирать между двумя плохими вариантами.
"Сейчас правительство фактически заставляет латвийских поставщиков играть в опасную финансовую игру и выбирать между двумя огромными рисками. Первый вариант - предприниматель забирает обратно неоплаченный товар, но пока нет разрешения продавать его в других местах, продукция может просто испортиться на складах, а компания понесет стопроцентные убытки. Второй вариант - оставить товар и надеяться, что находящаяся под санкционными ограничениями российская сеть когда-нибудь согласует необходимые документы и заплатит за продукцию. Такой правовой вакуум, созданный действиями государственных учреждений, неприемлем", - заявил президент LTA Хенрик Данусевич.
Проблемы возникли и с выплатой зарплат сотрудникам закрытых магазинов. По данным LTA, сразу получить заработанные деньги могут только те работники, которые заключили трудовые договоры до 31 декабря 2024 года.
Сотрудники, начавшие работать после этой даты, должны самостоятельно подавать заявление в FID и ждать разрешения на выплату зарплаты.
LTA также напоминает, что еще 27 февраля 2026 года FID в официальном письме сообщала, что сеть работала легально и сама не являлась объектом санкций. Поэтому, как подчеркивает ассоциация, сотрудники заключали трудовые договоры, а компании поставляли товары, рассчитывая на информацию государственных учреждений.
LTA требует от премьер-министра Андриса Кулбергса вмешаться в ситуацию и создать единый понятный механизм. Ассоциация настаивает, чтобы поставщики могли быстро вернуть и перепродать свои товары, а все сотрудники MERE - получить заработанную зарплату независимо от даты заключения трудового договора.