"Неприемлемый правовой вакуум". Латвийская ассоциация торговцев обвинила власти в затягивании решения по MERE

"Сейчас правительство фактически заставляет латвийских поставщиков играть в опасную финансовую игру и выбирать между двумя огромными рисками. Первый вариант - предприниматель забирает обратно неоплаченный товар, но пока нет разрешения продавать его в других местах, продукция может просто испортиться на складах, а компания понесет стопроцентные убытки. Второй вариант - оставить товар и надеяться, что находящаяся под санкционными ограничениями российская сеть когда-нибудь согласует необходимые документы и заплатит за продукцию. Такой правовой вакуум, созданный действиями государственных учреждений, неприемлем", - заявил президент LTA Хенрик Данусевич.