Fix Price перестраивает бизнес в Латвии: один магазин закрыли, но планы стали еще масштабнее
Сеть Fix Price продолжает расти в Латвии, несмотря на то, что по итогам прошлого года ее управляющая компания все еще осталась в убытке. При этом финансовая картина заметно улучшилась: оборот вырос почти на 13%, а убытки сократились почти вдвое. Теперь компания готовится к новому этапу - выходу на рынок Литвы.
По данным Firmas.lv, управляющая сетью Fix Price компания SIA FP LV в 2025 году работала с оборотом 26,848 млн евро. Это на 12,9% больше, чем годом ранее.
Одновременно убытки компании сократились на 47% - до 649 043 евро. Для сравнения, в 2024 году они составляли 1,225 млн евро.
В руководстве компании объясняют, что на результаты продолжала влиять общая мировая экономическая и политическая ситуация.
При этом сеть не просто увеличивала продажи, но и пересматривала свою структуру. В начале 2025 года Fix Price закрыл один нерентабельный магазин. В результате к концу года в Латвии работали 43 магазина сети.
Сеть стала осторожнее выбирать места для новых магазинов
Одним из главных направлений работы в прошлом году стал поиск новых торговых площадей.
Компания оценивала потенциальные объекты недвижимости, уделяя особое внимание местам, которые могут быть перспективными в долгосрочной перспективе и обладают высоким коммерческим потенциалом.
Фактически это означает, что сеть делает ставку не просто на увеличение количества магазинов, а на более тщательный выбор их расположения.
Параллельно Fix Price занимался внутренней оптимизацией. В компании сократили и упорядочили складские запасы, внедрили автоматизированную систему обработки заказов и сопроводительных документов, а также систему учета товарных палет на складе.
Все эти изменения должны повысить эффективность работы и снизить издержки.
Fix Price начал развивать оптовое направление
Еще одним новым направлением для латвийской компании стала оптовая торговля.
В конце 2025 года FP LV начал развивать это направление и провел переговоры с партнером в Сербии. По итогам переговоров был заключен договор о сотрудничестве.
Кроме того, компания продолжала расширять работу с европейскими поставщиками. В течение года Fix Price диверсифицировал ассортимент, заключал новые договоры и пересматривал условия сотрудничества с уже существующими партнерами.
Среднее число работников компании в 2025 году составило 302 человека - примерно столько же, сколько годом ранее.
Следующая цель - Литва
Главным приоритетом Fix Price на 2026 год компания называет запуск пилотного проекта в Литве.
Подготовка к выходу на новый рынок началась еще в 2025 году. Компания зарегистрировалась как налогоплательщик, провела анализ литовского рынка, начала необходимые административные процедуры, занималась поиском подходящих помещений и переговорами с арендодателями.
Отдельное внимание уделяется ассортименту - его планируют адаптировать под спрос литовских покупателей. Эта работа продолжается и в 2026 году.
Таким образом, после нескольких лет развития в Латвии Fix Price фактически начинает проверять возможности дальнейшей экспансии в странах Балтии.
Оборот растет второй год подряд
Финансовые показатели последних лет показывают устойчивый рост продаж.
В 2024 году оборот FP LV составлял 23,785 млн евро - на 10,3% больше, чем в 2023 году. Однако тогда убытки, наоборот, выросли на 50,8% и достигли 1,225 млн евро.
В 2025 году ситуация изменилась: продажи снова увеличились, а размер убытков существенно снизился.
При сохранении нынешней динамики одним из ключевых вопросов для компании станет то, сможет ли рост оборота и дальнейшая оптимизация вывести латвийский бизнес Fix Price в прибыль, особенно на фоне планируемого расширения за пределы Латвии.
SIA FP LV зарегистрирована в 2016 году. Уставный капитал компании составляет 81 601 евро. Единственным владельцем предприятия является гражданин Китая Хоу Люхун.