Из Болдераи в Вецмилгравис на кораблике: в Риге назвали сроки запуска паромного маршрута
Регулярное пассажирское водное сообщение между Болдераей и Вецмилгрависом может заработать уже в апреле 2027 года. Сначала маршрут планируют запустить в формате примерно пятимесячного пилотного проекта, чтобы оценить спрос и необходимые расходы.
Пилотный проект должен помочь муниципалитету понять, насколько востребован такой вид транспорта, какие инвестиции потребуются для его развития и какие расходы придется закладывать в будущем. Как сообщили представители Департамента развития Риги на заседании комитета по развитию города, на первом этапе планируется выполнять по два рейса в каждом направлении утром и вечером.
Предварительно стоимость поездки хотят установить на уровне обычного билета общественного транспорта - 1,50 евро. Во время пилотного проекта планируется также опросить пассажиров и выяснить, насколько востребован новый маршрут. При этом оператор сможет по собственной инициативе добавить в маршрут другие остановки, если сочтет их необходимыми.
Что будет после пилотного проекта?
В Риге рассматривают два варианта дальнейшего развития водного транспорта. Первый предусматривает развитие услуг частных операторов, второй - создание системы общественного транспорта, которую обеспечивал бы муниципалитет.
Одновременно город намерен полностью изменить систему управления пассажирским водным транспортом. Сейчас она разделена между Департаментом открытого пространства и мобильности и Департаментом жилья и окружающей среды. Из-за этого разные ведомства по-разному организуют аукционы на аренду причалов, а информация о них не собрана в одном месте. Кроме того, выявлены направления, за которые сейчас фактически не отвечает ни один из департаментов.
В связи с этим муниципалитет предлагает признать все принадлежащие городу причалы транспортной инфраструктурой и передать их в управление Департаменту открытого пространства и мобильности. Ему также поручат разработать единые правила управления водным транспортом в Риге. Такие правила необходимы, поскольку сейчас в городе нет единого нормативного регулирования, которое позволяло бы активно развивать водный транспорт и интегрировать его в общую систему городской мобильности.
В Риге хотят создать три типа причалов
В рамках новой системы предлагается разделить муниципальные причалы на три категории:
- причалы регулярного пассажирского водного транспорта;
- долгосрочные причалы;
- краткосрочные причалы.
Все муниципальные причалы планируется сдавать в аренду через аукционы. Если оператор захочет принимать и высаживать пассажиров, ему придется арендовать причал.
При этом долгосрочные причалы смогут сдаваться операторам на длительный срок, а причалы регулярного водного транспорта будут работать по принципу обычных остановок общественного транспорта. Краткосрочные причалы, в свою очередь, предполагается использовать по принципу парковочных мест - для временной стоянки судов.
Рижане сами попросили о пароме
Идея регулярного сообщения между Вецмилгрависом и Болдераей появилась не только по инициативе муниципалитета. Жители этих районов обратились в Рижскую думу с просьбой организовать регулярное паромное сообщение. Коллективное обращение подписал 2331 человек.
После этого Рижская дума поручила Департаменту развития города оценить возможность создания регулярного паромного маршрута между Вецмилгрависом и Болдераей.