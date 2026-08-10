Из Болдераи в Вецмилгравис на кораблике: в Риге назвали сроки запуска паромного маршрута

Одновременно город намерен полностью изменить систему управления пассажирским водным транспортом. Сейчас она разделена между Департаментом открытого пространства и мобильности и Департаментом жилья и окружающей среды. Из-за этого разные ведомства по-разному организуют аукционы на аренду причалов, а информация о них не собрана в одном месте. Кроме того, выявлены направления, за которые сейчас фактически не отвечает ни один из департаментов.