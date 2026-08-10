До 7000 евро: отдельные студенческие стипендии в Латвии могут удивить

Опрос стипендиатов Фонда LU за 2025/2026 академический год свидетельствует, что стипендии дают гораздо больше, чем просто финансовую поддержку. Все участники опроса признали, что стипендия помогла им лучше сосредоточиться на учебе, а 97% указали, что она улучшила их эмоциональное самочувствие и придала больше уверенности в своих силах.