До 7000 евро: отдельные студенческие стипендии в Латвии могут удивить
До 31 августа студенты приглашаются подать заявки более чем на 30 стипендий, администрируемых Фондом Латвийского университета (LU). Студенты могут претендовать на стипендии в размере до 7000 евро на академический год. Подать заявку можно на сайте Фонда LU.
Стипендии Фонда LU предназначены для старательных, успешных и общественно активных студентов, чей средневзвешенный балл превышает 7,5. В свою очередь, социальные стипендии дают возможность получить поддержку молодым людям, которые хорошо окончили среднюю школу и добились успехов во внешкольной деятельности, но финансовые возможности их семей ограничены.
Заявки подаются в электронном виде на сайте Фонда LU. Претенденту необходимо заполнить одну электронную заявку и приложить CV, мотивационное письмо и рекомендательное письмо. После заполнения заявки система автоматически предложит все стипендии, требованиям которых соответствует претендент.
Опрос стипендиатов Фонда LU за 2025/2026 академический год свидетельствует, что стипендии дают гораздо больше, чем просто финансовую поддержку. Все участники опроса признали, что стипендия помогла им лучше сосредоточиться на учебе, а 97% указали, что она улучшила их эмоциональное самочувствие и придала больше уверенности в своих силах.
Особое место среди стипендий Фонда LU занимает Ceļamaize, предназначенная для любого студента первого курса бакалавриата аккредитованного в Латвии государственного университета или вуза независимо от выбранной программы обучения. Это единственная стипендия Фонда LU, количество получателей которой напрямую зависит от пожертвований общества и меценатов. Поэтому Фонд LU призывает каждого принять участие и помочь как можно большему числу молодых людей начать учебу с уверенностью в своих силах.
Благодаря пожертвованиям латвийских и зарубежных меценатов Фонд LU ежегодно выплачивает в виде стипендий более 600 тысяч евро, оказывая поддержку примерно 150 студентам различных вузов Латвии.
Ранее Otkrito.lv писал о томи, что новые ограничения для иностранных студентов могут стоить Латвии 280 млн евро.