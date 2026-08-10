Новые детали дела в Марупе: медработницу обвиняют в попытке убить сожителя и сына
В деле о попытке убийства мужчины и ребенка в Марупе появились новые подробности. По версии прокуратуры, обвиняемая медработница использовала профессиональные знания и действовала так, чтобы ее близкие сначала потеряли способность сопротивляться.
В прокуратуре сообщили агентству LETA, что женщина, являясь медицинским работником и используя свои профессиональные знания о применении лекарственных препаратов, их воздействии и введении в организм, по личным мотивам решила убить своего сожителя и малолетнего сына, отравив их медикаментами.
В один из вечеров декабря 2025 года по месту жительства в Марупе обвиняемая, воспользовавшись доверием обоих потерпевших, сначала дала им лекарства, после приема которых они уснули. Когда потерпевшие оказались в беспомощном состоянии, обвиняемая ввела им различные препараты как перорально, так и с помощью инъекций.
Довести преступный умысел до конца обвиняемой не удалось по независящим от нее причинам, поскольку на следующий день по месту жительства пришел другой человек и вызвал медиков.
Оба потерпевших были доставлены в медицинское учреждение. В результате введения медикаментов у обоих возникло опасное для жизни состояние, которое по своему характеру квалифицируется как тяжкие телесные повреждения.
Ранее Госполиция сообщала СМИ, что после отравления близких женщина сама попыталась совершить самоубийство, также отравившись медикаментами. В настоящее время дело передано в Рижский районный суд.