Новые детали дела в Марупе: медработницу обвиняют в попытке убить сожителя и сына

В один из вечеров декабря 2025 года по месту жительства в Марупе обвиняемая, воспользовавшись доверием обоих потерпевших, сначала дала им лекарства, после приема которых они уснули. Когда потерпевшие оказались в беспомощном состоянии, обвиняемая ввела им различные препараты как перорально, так и с помощью инъекций.