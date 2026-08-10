"Помощь украдут и продадут": собирающие пожертвования Украине организации годами подвергаются клевете
Пожар на складе благотворительной организации Tavi draugi нельзя напрямую связывать с многолетней информационной кампанией против ее деятельности. Однако анализ почти 24 000 публикаций в Telegram, проведенный агентством LETA, показывает устойчивую систему сообщений, направленных на дискредитацию помощи Украине, благотворительных организаций и самих людей, которые жертвуют деньги и вещи.
Ночью 19 июля на складе Tavi draugi произошел пожар. Там хранились вещи, предназначенные для отправки в Украину. На данный момент нет доказательств того, что именно риторика против деятельности организации привела к поджогу или что нападавшие действовали по заданию России.
Пожар на складе благотворительной организации Tavi draugi
Пожар на складе благотворительной организации Tavi draugi в Риге мог быть устроен в интересах России. Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух людей ...
При этом информационные атаки в Telegram на протяжении нескольких лет затрагивали ту же цепочку помощи, частью которой является Tavi draugi. В публикациях регулярно появлялись утверждения, что деньги и вещи, отправляемые в Украину, якобы будут украдены, проданы или растрачены. Одновременно пользователей убеждали, что помощь Украине лишает средств латвийских пенсионеров, школ и больниц и якобы лишь продлевает войну.
Сами благотворители в таких публикациях нередко изображались наивными людьми или даже сторонниками "нацистов".
При этом аргументы часто противоречили друг другу. В одних сообщениях помощь Украине называли совершенно бесполезной, поскольку она якобы исчезает из-за коррупции. В других - наоборот, опасной, поскольку позволяет Украине продолжать сопротивление России. Несмотря на противоречие, оба нарратива приводили к одному выводу: помощь Украине необходимо прекратить.
Объектом насмешек становились и конкретные акции Tavi draugi. Например, изготовление и отправка в Украину более 74 000 окопных свечей подавались как доказательство якобы неспособности Латвии сделать что-либо более существенное. В конце 2023 года призыв собирать пластиковые крышки для покупки произведенных в Украине дронов использовали для обвинений организации в том, что она якобы "приучает детей к войне". В 2024 году школьный сбор пожертвований для подразделений украинской армии также был представлен как история о снабжении "украинских боевиков".
Еще более жесткую риторику использовали в ноябре 2025 года. Призыв передавать защитникам Украины носки, перчатки и другие теплые вещи в одном из Telegram-каналов сравнили с помощью жителей Латвии немецкой армии в 1941 году. Вскоре эту публикацию перепечатали несколько других каналов, а позднее перевели и на латышский язык. Таким образом, обычная гуманитарная помощь была превращена в обвинение самих жертвователей в поддержке нацизма.
Анализ публикаций показывает и устойчивую сеть каналов, в которой местные новости подхватываются, дополняются идеологическими интерпретациями и распространяются дальше. При этом одинаковые тексты в нескольких каналах сами по себе не доказывают наличие централизованного управления. В исследованных данных нет переписок администраторов, документов о финансировании или распоряжений, которые позволили бы сделать такой вывод.
Однако заметны эпизоды, похожие на информационные кампании: один и тот же тезис за короткое время появляется сразу в нескольких каналах и достигает разных аудиторий.
После пожара на складе появились уже противоположные версии произошедшего. "Белтньюс", пересказывая информацию Службы государственной безопасности Латвии о возможном поджоге в интересах России, без доказательств допустил версию о том, что к преступлению могут быть причастны проживающие в Латвии украинские беженцы. В свою очередь, Telegram-канал "Шпроты в изгнании" утверждал, что Служба государственной безопасности якобы поспешила заподозрить Россию. Доказательств ни одной из этих версий представлено не было.
Сами данные Telegram не позволяют установить, кто именно поджег склад и был ли этот акт совершен в интересах России. Они также не доказывают, что злоумышленники читали конкретные каналы или действовали под их влиянием.
Однако анализ показывает определенную последовательность информационных сообщений: сначала ставилась под сомнение полезность помощи Украине, затем дискредитировались жертвователи, школы, предприятия и сама благотворительная организация, а после нападения подвергалась сомнению и версия о возможной заинтересованности России.
С начала полномасштабной войны организация Tavi draugi передала Украине помощь на сумму более 12 миллионов евро. Несмотря на пожар на складе, организация продолжила свою работу.