"Помощь украдут и продадут": собирающие пожертвования Украине организации годами подвергаются клевете

Объектом насмешек становились и конкретные акции Tavi draugi. Например, изготовление и отправка в Украину более 74 000 окопных свечей подавались как доказательство якобы неспособности Латвии сделать что-либо более существенное. В конце 2023 года призыв собирать пластиковые крышки для покупки произведенных в Украине дронов использовали для обвинений организации в том, что она якобы "приучает детей к войне". В 2024 году школьный сбор пожертвований для подразделений украинской армии также был представлен как история о снабжении "украинских боевиков".