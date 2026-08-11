Virši на пути к многопрофильной энергетической компании - новый этап развития
В последние годы AS Virši-A стала одной из наиболее заметных историй роста в предпринимательской среде Латвии. Компания не только продолжает расширять сеть автозаправочных станций, но и целенаправленно трансформирует свою бизнес-модель, инвестируя в сегменты электроэнергии, природного газа и биометана. Сегодня Virši уже не просто продавец топлива, а формирует себя как многопрофильная энергетическая компания с амбициями стать одним из лидеров отрасли в Балтии.
Председатель правления AS Virši-A Янис Виба признает, что решающим поворотным моментом стало решение в 2021 году разместить акции на бирже. Это изменило не только доступность финансирования, но и образ мышления компании. "Большая трансформация нашей бизнес-модели началась в тот момент, когда мы решили выйти на биржу", - говорит Виба.
Решение стать биржевой компанией потребовало гораздо точнее определить долгосрочные цели и план развития. Теперь он подчеркивает, что биржа стала для компании инструментом дисциплины. Публичной компании недостаточно интуиции - необходимы четкая стратегия, регулярное измерение результатов и способность обосновывать инвесторам каждое существенное решение.
Диверсификация бизнеса стала одной из долгосрочных стратегических целей компании, чтобы снизить зависимость от торговли ископаемыми энергоресурсами и разнообразить источники доходов.
"Мы хотим снизить зависимость от ископаемых видов топлива. Это означает развитие новых энергетических сегментов, дальнейшее совершенствование сегмента магазинных товаров и таким образом создание более разнообразных источников доходов", - объясняет Виба.
Он прогнозирует, что в ближайшие 3-5 лет новые энергетические сегменты могут обеспечить примерно пятую часть валовой прибыли компании.
На пути к позиции лидера отрасли
В стратегии развития SIA Virši важное место занимают амбиции стать лидером отрасли. Одним из наиболее значимых шагов для достижения этой цели стало осуществленное в 2026 году приобретение сети автозаправочных станций Astarte.
После завершения сделки у Virši насчитывается более ста объектов, что делает компанию одной из двух крупнейших сетей автозаправочных станций в Латвии по количеству станций.
"Быть лидером для нас означает получить наибольшую долю рынка в сегментах топлива и магазинных товаров. Количество станций важно, однако оно автоматически не означает наибольшую долю рынка".
Интеграция станций Astarte была особенно динамичным процессом. После получения одобрения Совета по конкуренции до юридического и физического перехода прошло примерно шесть недель, и приобретение 17 станций за столь короткий срок потребовало значительной командной работы, однако теперь процесс уже завершен.
Следующая задача - полностью интегрировать приобретенные станции в сеть Virši, то есть изменить ассортимент, визуальную идентичность и концепцию, а также осуществить необходимые инвестиции. Первые результаты дают основания для оптимизма. Станциями Astarte традиционно активно пользовались частные лица, и Virši уже видит приток новых клиентов.
Магазинный бизнес обгоняет топливный
Трансформацию компании наглядно характеризуют изменения в структуре валовой прибыли. Десять лет назад более 80% валовой прибыли обеспечивала торговля топливом, однако сейчас картина совершенно иная. "В 2025 году более половины валовой прибыли поступало от магазинных товаров, в то время как топливный сегмент обеспечивал менее половины. Небольшую часть валовой прибыли в последние годы также составляет энергетический сегмент", - говорит руководитель компании. Этот факт характеризует развитие не только Virši, но и всей отрасли.
Сегодня автозаправочные станции все больше превращаются в центры розничной торговли и услуг, где топливо является лишь одной из составляющих бизнеса. Одновременно компания ожидает, что в ближайшие 3-5 лет значительное место займут и новые энергетические сегменты.
"Я вижу все возможности для того, чтобы энергетика и биометан в ближайшие годы могли обеспечить примерно 20% валовой прибыли компании".
Это означает, что в будущем доходы компании будут еще более равномерно распределены между различными направлениями бизнеса, снижая зависимость от одного конкретного сегмента рынка.
Биометан - инвестиция в энергетику будущего
Одним из стратегически наиболее значимых направлений развития компании стали инвестиции в производство биометана. В Северной Видземе, в Наукшены, уже завершено строительство завода по производству биометана, сейчас проводится тестирование и регулировка оборудования.
Этот проект одновременно служит целям диверсификации бизнеса и устойчивого развития. "Проект по биометану идет рука об руку с диверсификацией нашей бизнес-модели и устойчивым мышлением. В нашем случае биометан производится из навоза, таким образом формируя модель циркулярной экономики", - рассказывает Виба.
Важным аспектом является также экономический потенциал проекта. Хотя точные цифры компания пока не раскрывает, ожидается, что уже с 2027 года завод будет ежегодно обеспечивать вклад в показатели группы по EBITDA в размере нескольких миллионов евро.
Такие инвестиции подтверждают готовность компании мыслить в долгосрочной перспективе, одновременно сохраняя финансовую дисциплину и ориентацию на рентабельность.
Электричество для легковых автомобилей, биометан для грузового транспорта
Изменения в отрасли означают также, что Virši необходимо думать о транспортной инфраструктуре будущего. Компания уже предлагает возможности зарядки электромобилей на 30 станциях и планирует расширять сеть.
Янис Виба считает, что в сегменте легковых автомобилей электричество в будущем будет становиться все более значимым, однако переход не произойдет за один день. Сейчас только около 2% автотранспорта Латвии составляют электрические автомобили.
Гораздо более сложным вопросом является тяжелый транспорт. Необходимые грузовым автомобилям батареи тяжелые, что влияет на грузоподъемность, их показатели пока несопоставимы с возможностями традиционного топлива, кроме того, зарядка требует времени. В грузоперевозках время имеет прямую денежную стоимость, поэтому в этом сегменте Виба в ближайшие годы видит другое решение - биометан.
Сейчас Virši предлагает биометан на 11 станциях, и им уже пользуются предприятия по обращению с отходами, логистические парки и автобусные парки.
Хотя доля пользователей биометана в тяжелом транспорте пока составляет около 1%, компания видит большой потенциал роста.
"В легковом сегменте мы видим электричество, а в тяжелом сегменте, по нашему мнению, это все же будет биометан, который как минимум в ближайшие 10-15 лет будет конкурировать с ископаемыми видами топлива", - прогнозирует Виба.
Водород, в свою очередь, компания не рассматривает как решение на ближайшие годы. По словам Вибы, проведенные самой компанией экономические расчеты и объем необходимых инвестиций пока не позволяют считать водород экономически обоснованным альтернативным топливом.
Вызовы, которые невозможно контролировать
Для руководителя, развивающего компанию на энергетическом рынке, одним из наиболее сложных аспектов является то, что часть важнейших факторов невозможно контролировать. Янис Виба называет значительными вызовами как политическую, так и геополитическую среду.
Особенно острыми были дискуссии о налоге на сверхприбыль и возможном введении потолка цен на топливо. По оценке Вибы, такие инициативы могут послать негативный сигнал инвесторам, поскольку компании должны иметь возможность учитывать свои обязательства перед банками и ранее разработанные бизнес-планы.
Второй фактор - геополитическая ситуация и связанные с ней колебания цен на энергетические продукты. Для продавца это означает необходимость быстро адаптироваться, даже если сама причина ценовых колебаний не находится под контролем компании.
"И политика, и геополитика, конечно, относятся к тем вещам, на которые мы не можем влиять", - говорит Виба, одновременно подчеркивая различие между внешними и внутренними вызовами.
На конкуренцию, прибыльность компании и другие факторы собственной деятельности Virši может влиять, и именно здесь компания чувствует себя уверенно.
Финансовая дисциплина как основа роста
Стремительный рост основан не только на оптимизме. В Virši инвестиционные решения принимаются на основании четких финансовых критериев. "Главный параметр - отдача на капитал. Если инвестиция окупается в течение пяти лет или быстрее, мы обычно ее осуществляем".
Если срок окупаемости превышает семь лет, компания оценивает проекты очень осторожно. Такая дисциплина позволила сохранить здоровый баланс. "Наш показатель отношения долговых обязательств к EBITDA составляет около двух. Это очень здоровый уровень, который означает, что мы можем продолжать инвестировать и развиваться", - объясняет Виба.
Взгляд на пять лет вперед
Говоря о будущем, Янис Виба прогнозирует не революционные, а постепенные и продуманные изменения. "Мы по-прежнему будем продавцом магазинных товаров и топлива, однако энергетический и биометановый сегменты станут значительно больше, чем сегодня".
Он предполагает, что в будущем ни один из бизнес-сегментов не будет формировать доминирующую часть валовой прибыли компании, и это обеспечит большую стабильность и устойчивость к колебаниям рынка.
Одновременно компания смотрит за пределы Латвии, и Литва уже сейчас является частью планов развития. "В Латвии мы уже достигли определенной точки насыщения, поэтому смотрим также в сторону географического роста".
История SIA Virši является примером того, как традиционная компания способна преобразовать свою бизнес-модель, не теряя ориентации на рентабельность. Биржа, диверсификация, инвестиции в новые энергетические технологии и последовательная финансовая дисциплина являются основой следующего этапа развития компании.
Именно эта способность своевременно адаптироваться к изменениям и принимать стратегические решения позволила Virši из продавца топлива превратиться в одну из самых амбициозных энергетических компаний Латвии.
Удастся ли Virši стать лидером рынка во всех запланированных сегментах, покажут ближайшие годы, однако уже сейчас ясно, что опыт компании является одной из наиболее интересных историй трансформации латвийского бизнеса за последнее десятилетие. Это история о том, как местная компания, используя возможности рынка капитала, четкую стратегию и целенаправленные инвестиции, способна стать современным игроком энергетического сектора Балтии.