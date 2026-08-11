Virši на пути к многопрофильной энергетической компании - новый этап развития

Трансформацию компании наглядно характеризуют изменения в структуре валовой прибыли. Десять лет назад более 80% валовой прибыли обеспечивала торговля топливом, однако сейчас картина совершенно иная. "В 2025 году более половины валовой прибыли поступало от магазинных товаров, в то время как топливный сегмент обеспечивал менее половины. Небольшую часть валовой прибыли в последние годы также составляет энергетический сегмент", - говорит руководитель компании. Этот факт характеризует развитие не только Virši, но и всей отрасли.