"Дайте Риге возможность расти" - мэр Клейнбергс выступил против предложенной реформы бюджета
Мэр Риги Виестурс Клейнбергс раскритиковал предложенную Министерством финансов новую модель выравнивания бюджетов самоуправлений. По его словам, столица готова помогать другим муниципалитетам, однако новая система может затормозить развитие Риги и увеличить ее финансовую нагрузку.
Комментируя предложенную Министерством финансов новую модель финансового выравнивания муниципалитетов, в интервью программе Latvijas Televīzija "Rīta panorāma" мэр Риги Виестурс Клейнбергс заявил, что она не слишком выгодна крупным городам. По его словам, при новой системе будет сложнее понять, как именно распределяются средства между теми муниципалитетами, которые платят в фонд, и теми, которые получают из него деньги.
Мэр Риги согласен, что столица должна через фонд финансового выравнивания помогать другим самоуправлениям. Однако, по его мнению, Рига должна получать взамен определенные возможности для развития.
"Да, мы готовы участвовать в финансировании, но дайте нам возможность развиваться быстрее, чтобы мы могли и с другой стороны платить больше, если это необходимо. Но сейчас на столе нет таких преимуществ, которые позволили бы нам сразу развиваться", - заявил Клейнбергс.
По его словам, новая система, при которой все муниципалитеты вносят деньги и затем что-то получают обратно, при этом не видно четко, сколько именно они заплатили и сколько получили, является недостатком. Клейнбергс считает, что через два-три года, например, Рига вряд ли сможет ясно сказать, сколько перечислила в систему и сколько получила обратно.
"Конечно, Министерство финансов скажет, что я спекулирую, но, откровенно говоря, эти Excel-таблицы видят только несколько человек", - сказал мэр.
Клейнбергс также считает, что правительство должно предоставить Риге и Пиериге возможность получать больше софинансирования из фондов Евросоюза. Это позволило бы Рижской метрополии совместно развивать транспортную инфраструктуру, системы водоснабжения и, возможно, теплоснабжения.
При этом, по словам мэра, его беспокоит не столько непосредственно законопроект о новой модели финансового выравнивания, сколько общие принципы развития государства.
"Если мы хотим удвоить валовой внутренний продукт Латвии на одного жителя, его нужно удвоить в Риге. Нужно дать Риге возможность расти, но сейчас рост Риги тормозят, и это проблема", - заявил Клейнбергс.
Ранее Министерство финансов сообщало, что цель нового законопроекта о фонде финансового выравнивания муниципалитетов - создать более справедливую, прозрачную и прогнозируемую систему финансирования самоуправлений.
В основу новой модели положены принципы солидарности и фискального баланса, которые используются при финансировании муниципалитетов и в других странах Евросоюза. При этом объединение муниципалитетов Риги и Пририжья Rīgas metropole выступает против предложенной модели и призывает правительство остановить продвижение законопроекта в нынешней редакции.
По мнению самоуправлений, новая система создаст значительную дополнительную финансовую нагрузку на столичный регион и может представлять риск для экономического роста Латвии.
Согласно предварительным расчетам, для некоторых муниципалитетов Rīgas metropole чистые взносы в фонд финансового выравнивания могут увеличиться на несколько миллионов евро в год.