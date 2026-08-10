"Дайте Риге возможность расти" - мэр Клейнбергс выступил против предложенной реформы бюджета

По его словам, новая система, при которой все муниципалитеты вносят деньги и затем что-то получают обратно, при этом не видно четко, сколько именно они заплатили и сколько получили, является недостатком. Клейнбергс считает, что через два-три года, например, Рига вряд ли сможет ясно сказать, сколько перечислила в систему и сколько получила обратно.